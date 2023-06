ATSA denuncia que estarían dando comida vencida en un conocido sanatorio de San Juan

COMUNICADO DE PRENSA Cuerpo perdido: la cochería desmiente a la Clínica Santa Clara y asegura que ellos no se equivocaron

Verni sostuvo que "se han dado dos despidos ayer que se dieron casualmente en la cocina y pidieron un desafuero de un compañera dirigente sindical que también trabaja en la cocina, ha sido trasladada y eso nos llama la atención porque hay rumores de que no estaría todo bien en la cocina del Santa Clara. Estamos recabando información".

También el gremialista afirmó que "estamos haciendo este jueves una presentación para informar de estos despidos en la Subsecretaria de Trabajo, para que analicemos la situación de los trabajadores y el camino a seguir. No queremos tomar medidas de acción directa pero vamos por ese camino". Además, dijo que "vamos a hacer un pedido de informes en Salud Pública para saber sobre los controles en el Santa Clara y en todos los sanatorios de la provincia", respecto de sus sospechas con el manejo de la comida que les dan a los pacientes.

image.png ATSA se quejó ante la Subsecretaría de Trabajo por la situación de los empleados de la Clínica Santa Clara.

El miembro de la comisión directiva de ATSA se quejó de que "es constante y permanente con el Santa Clara, son situaciones difíciles de entender, venimos de negociación en negociación, respetamos los requisitos establecidos en la legislación vigente para llegar a acuerdos y no tomar medidas que puedan llegar a perjudicar a la comunidad y la empresa viola todos los acuerdos".

Informó que el gremio viene de tener una audiencia la semana pasada donde se acordó no despedir ni suspender personal ya que se dieron algunas suspensiones y despidos, con y sin causa. "Hay situaciones que hay que contemplarlas, se venían dando situaciones complicadas. Hemos transmitido esta situación insostenible", expresó sobre las condiciones de trabajo. Dio cuenta de que por la rotura de los ascensores se transportaban por las escaleras no solo los carros que llevan elementos de sanidad, sino también cuerpos de pacientes sin vida. "Ellos dijeron que iban a solucionarlo a lo de los ascensores pero lo hicieron a los días y no puede pasar más de un día", se quejó el sindicalista.

Verni dijo que "llegamos a un compás de espera, hasta el 6 ó 7 de julio para encontrar soluciones para los trabajadores y la gente que se atiende allí y en el proceso volvieron con la ola de despidos". Por eso, remarcó, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización.