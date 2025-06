Aseguran que el 99% de los locales gastronómicos sanjuaninos ofrecen productos para celíacos

Una de las metas de Defensa al Consumidor para este año es la aplicación de la Ley de Celiaquía en los locales gastronómicos sanjuaninos. Esto implica que tanto cafés, confiterías, bares, restaurantes, restó y cualquier local similar debe tener al menos una propuesta sin Tacc en el menú. Tras una nueva advertencia de la Dirección sobre la posibilidad de aplicar multas a los comercios que no se adapten a la norma, desde la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan indicaron que es no hay falta de opciones sin gluten.

Analía Tello, integrante de la Asociación, detalló a Tiempo de San Juan que el 99% de los locales gastronómicos ofrecen productos para celíacos, en mayor o en menor medida. “La ley la estamos aplicando, pero hay que tener en cuenta que es una ley que no ha contemplado la gravedad de la enfermedad y por ahí hay personas que no entienden la gravedad si una persona con celiaquía se contamina”, precisó la empresaria.

Además, detalló que es habitual encontrarse con consumidores que se molestan por ofrecerles opciones envasadas, pre elaboradas y que suelen ser más caras que el menú; pero es la única alternativa que tienen los gastronómicos que deben sumar opciones cuidando la contaminación cruzada, ya que modificar un espacio para colocar dos cocinas no es una inversión que puedan realizar todos los empresarios.

Al respecto, indicó: “Si nos vamos a lo que dice la ley, con que venda un alfajor para celiacos y una vianda con doble envase cumplo y es suficiente, pero hay otras realidades, hay clientes con distintos niveles de intolerancia al TACC y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hay que tener también en cuenta el costo de los productos. El producto celiaco tiene otros ingredientes, lleva otro proceso, y es difícil tener el local con todas las certificaciones para producir alimentos celiacos y poderlos tercerizar para que lo revenda, entonces nos encontramos con menos opciones”.

Ante la posibilidad de ser multados por Defensa al Consumidor, cuya infracción se fija en torno al monto de la canasta básica, Analía indicó que el sector está abierto al dialogo para explicar las dificultades que presenta adherir a la Ley de Celiaquía con un amplio menú que satisfaga a todos los consumidores. Al respecto, remarcó: “Desde el año pasado venimos haciendo capacitaciones desde la cámara para que el empleado sepa, ya que muchas veces por desconocimiento no saben sobre la enfermedad. Cuando me dicen que van a salir, los invito a que vean, que tengan conocimiento sobre lo que dice la ley, porque si me tengo que adherir a la letra de la norma, con un snack y una vianda estoy cumpliendo, pero estamos trabajando para que las opciones no sean limitadas”.

Desde la Asociación no están en contra de que se tomen medidas y se multe en caso de incumplimiento, pero sí ponen en foco el conocimiento no solo sobre el contenido de la ley, sino de los riesgos en caso de ofrecer alimento contaminado, ya que muchas veces hasta una simple ensalada puede contener gluten por ser elaborada en una cocina donde se realizan otras preparaciones.