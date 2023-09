Arranca el operativo policial por el Día del Estudiante: ¿dónde se concentrarán los controles?

"Desde esta noche y con los distintos turnos que se van a cubrir hasta pasado mañana por la madrugada, habrá casi 1.200 efectivos incluidos en el operativo. Lo que hemos hechos es sacar los francos de servicios con el fin de no se vea resentido el servicio normal del resto de las funciones", explicó sobre el trabajo que se desarrollará el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, en diálogo con radio AM 1020.

Y agregó: "A los fines de que esto sea un verdadero festejo y de evitar incidentes o que terceros puedan llegar a complicar las celebraciones, desde esta noche comenzamos con controles de tipo vehicular. Vamos a hacer hincapié especialmente en lo referido a la alcoholemia, en zonas en las que se espera la concurrencia masiva de jóvenes que se movilizan hacia lugares como son campings, casas de fin de semana y demás lugares recreativos. Vamos a estar con el ojo puesto en esta zona para evitar los excesos".

Al tiempo que detalló: "Mañana por la mañana inician también los controles en los departamentos alejados, que también requerirán una importante presencia policial a los efectos de que todo se lleve a cabo con normalidad. Y ya sobre el mediodía, comenzaremos el operativo en el Complejo Costanera Predio Ferial, en Chimbas, donde se realizarán el festejo y los espectáculos organizados por el Ministerio de Desarrollo Humano. Allí se espera una concurrencia masiva de jóvenes y esto nos obliga a poner el ojo no sólo en la circulación de los jóvenes, sino también, en la permanencia en el lugar. Y estamos hablando también de un estricto control para que no ingrese, no se traslade, no se consuma alcohol; como así también que la conducta sea en el marco de esta festividad y no influenciada por otros factores".

Los controles se desarrollarán también "en el Parque de Mayo, porque sabemos que muchos chicos van a asistir allí por tradición, entonces estos lugares de esparcimiento también van a requerir de una importante presencia policial", explicó el funcionario.

Para finalizar, Hernández resaltó: "Los resultados del año pasado fueron, en líneas generales, positivos en cuanto al festejo de los jóvenes. Esperamos que se repita en esta oportunidad".