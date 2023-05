Aprende a tomar decisiones en tu vida

Tomar decisiones es algo que tenemos que hacer en multitud de ocasiones a lo largo de nuestro día y de nuestra vida vida. Debemos aprender elegir entre una opción u otra para no quedarnos estancados. Algunas de esas elecciones son fáciles de tomar, sin embargo, hay otras que no lo son tanto.

El problema suele llegar a la hora de tomar una decisión y no saber qué hacer. Ahí aparece un bloqueo, al no ser capaces de elegir ninguna opción. Este bloqueo suele estar relacionado con el miedo. Bien sea el miedo a equivocarnos, el miedo a renunciar a una opción, o el miedo a lo nuevo que está por venir.

Pero los factores que determinan el grado de dificultad para tomar una decisión son numerosos, la mayoría de las personas compartimos principalmente los siguientes:

Como hemos dicho el primero es el miedo a equivocarnos, a decepcionar y a no cumplir las expectativas propias o de los demás.

Segundo, la dificultad para tomar riesgos y asumir la responsabilidad de nuestra decisión.

Y tercero, el temor a arrepentirnos, sentirnos culpables, hacer daño a otros o a nosotros mismos y sufrir el tormento de tener mala conciencia. Como resultado, no es de extrañar que a veces caigamos en un abismo de dudas y permanezcamos estancados en el bucle mental eterno del "no sé".

¿Qué pasa si no aprendo a tomar decisiones?

No tomar decisiones acaba convirtiendo tu vida en una indecisión constante, en un no saber qué hacer con tu vida en muchos aspectos, y si 'pasas' de ello puede suceder que te acabes sometiendo a los demás o que no tomes las riendas de tu vida, con lo que esto supone para el día a día. Las personas que optan por no decidir suelen tener "inseguridad, baja autoestima, poca confianza y dependencia emocional.

La buena noticia es que, como a muchas cosas en la vida, a tomar decisiones sin miedo también se aprende. La clave es practicar la toma de decisiones desde situaciones que no generen tanta ansiedad hasta ir subiendo el rango de dificultad. A continuación te detallaremos una serie de pautas que puede ayudarte a comenzar tu proceso de toma de decisiones y a la vez fomentar un mayor auto concepto, autoestima, confianza y seguridad en una misma persona.

1.- Autoconocimiento.

Es el primer paso para tomar decisiones y fomentar la autoestima. Conocerse a uno mismo es imprescindible para empezar a adquirir confianza y soltura en el proceso decisional.

2.- ¿Qué quiero? ¿Por qué?

Hay que trabajar el conocimiento de uno mismo a través de las preguntas correctas. Muchas veces no nos paramos a pensar y a preguntarnos qué queremos y adonde estamos yendo. Esto hace que nos separemos cada vez más de nuestros deseos y objetivos, y perdamos el rumbo y la capacidad de tomar decisiones.

3.- Sinceridad.

Es fundamental ser sincero con uno mismo, no hay que avergonzarse por querer algo que sale de lo habitual, o por querer investigar nuevos caminos. Las mentiras son muy peligrosas y una vez empezado, es muy difícil desmontarlas y liberarse de ellas.

4.- Escuchar las emociones y nuestro cuerpo.

Lo que sentimos a nivel emocional, mental y corporal es una señal de cómo estamos, por esto es muy importante pararnos a escucharnos, sin prisa. Hay que aprender a relajarse y tomar nuestro tiempo, para manejar con más soltura la toma de decisiones.

5.- Dejar de pensar en lo que opinan los demás.

Nunca tomaremos buenas decisiones si no dejamos de fijarnos en los posibles comentarios de la gente. Es una actitud que no sirve y que nos desvía de nuestro camino, comprometiendo nuestra capacidad de tomar decisiones (¡y de hacerlo bien!)

6.- Visualiza tu futuro

Tómate un momento para pensar qué significa esa decisión para Ti ¿Cómo te colocara en el futuro? Escribe tu respuesta en una hoja de papel. Luego, visualízate en ese futuro y mira tú situación. Haz esto poniéndote en una posición relajada, cierra los ojos y deja que tu mente divague en un sueño.

La visualización creativa es una técnica importante para encontrar el camino de nuestro éxito. Cuando tienes una imagen mental positiva y te ves cómo te gustaría estar, comienzas a creer que eres capaz de tener la salud, felicidad y riqueza que deseas. Ver para creer. Debes creer para lograrlo.

7.- Perfecciona tu instinto

Cuando dudes entre múltiples opciones, tu intuición es una de tus herramientas de toma de decisiones más poderosas. Para perfeccionar tu instinto, detente por un momento y no pienses en los pros y los contras. Simplemente siéntate en un lugar tranquilo y observa qué sentimientos salen a la superficie.

Antes de hacer cualquier movimiento importante, toma un tiempo para la introspección. Lo más probable es que hayas tenido una corazonada antes, un indicio que te condujo en la dirección correcta. Comunícate contigo y presta atención a eso.

8.- No preguntes a todo el mundo qué debes hacer

Cuando abres la pregunta a los demás, estás atrapado en las opiniones de otras personas sobre lo que es mejor para ti.

Si le preguntas a cinco personas que creen que debes hacer, lo más probable es que obtengas consejos diferentes o si más no (lo que ellos/as harían). Los consejos de los demás, no siempre te funcionarán, ya que tu vida es única y tú también. Y la retroalimentación probablemente conducirá a confusión y dudas.

9.- Alinea tu vida a tus valores fundamentales

Las decisiones que tomes en función de tus valores fundamentales (esos que son innegociables) crean en tí una alineación motivadora.

Antes de que puedas determinar si la decisión está unida a las cosas que más significan para ti, primero debes tener claro cuáles son esos valores. Haz una lista escrita de tus valores principales. Y una vez que lo tengas claro, crea una lista de todas las formas en que tu elección se alinea (o no se alinea) con esos valores.

10.- Ten coraje y entusiasmo

Cuando se trata de tomar decisiones en tu vida, es importante tener una columna vertebral fuerte. Junto con la determinación, es fundamental tener entusiasmo, y ser un apasionado de las elecciones de vida que haces. Hay mucho poder en la pasión.

Escrito por: Carlos Fernández

Coach de Empresas y psicólogo

Redes sociales: Facebook e Instagram.

Búscanos como Europa Coaching.