Amigo del Papa y mendocino de pura cepa: quién es el nuevo obispo auxiliar de la provincia

Dato: Gustavo Manuel Larrazábal dará su primera misa como obispo el domingo 19 de junio a las 11:00 horas en la Catedral.

Pero ¿con quién se encontrarán los sanjuaninos?

Gustavo Manuel Larrazábal es oriundo de Mendoza de la localidad de Guaymallén y tiene 61 años. El pertenece a la Congregación de Misioneros del Corazón de María, más conocidos como Claretianos. Antes de estar en San Juan, estuvo como sacerdote en el Santuario de Lourdes del Challao en Mendoza.

Tras terminar sus estudios de primaria y secundaria, él escogió el camino de ser sacerdote y entró a la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, lugar que fue fundado por San Antonio María Claret. Él fue ordenado en 1990 y 6 años después, en 1996 fue ordenado sacerdote.

Larrazábal ya eligió un lema para su tarea en la provincia: “Adorar, caminar y acompañar”

images.jpg Mensaje del Vaticano

El próximo obispo auxiliar se considera un hombre con espíritu 100% mendocino, en una entrevista con un diario de la vecina provincia expresó: "Soy más mendocino que la chepica". Se sabe que es muy amigo del Papa Francisco y tiene contacto directo con él. Larrazábal comentó en una entrevista: "Nos despedimos con total naturalidad. Me deseó suerte en Mendoza y me dijo que cuando volviera del Vaticano vendría a visitarme y a tomar unos vinos”. Otra de sus anécdotas que contó Larrazábal fue: "Le escribo mails y él me los contesta o me llama directamente. Hace un tiempo, un día, me pidió el contacto de un obispo que había designado para Bariloche. Sin tanto protocolo, a él le gusta el trato directo con la gente, como siempre”.

A Larrazábal le gusta mucho el fútbol y se sincera en decir que es hincha de Racing y de la ‘Lepra’ mendocina, Independiente Rivadavia. Estudio periodismo deportivo durante 5 años, pero después decidió ingresar al seminario.

¿Qué pasará con el obispo auxiliar Carlos María Domínguez?

Fuentes cercanas a la Iglesia Católica confirmaron que Domínguez fue designado temporalmente como “Administrador Apostólico” de San Rafael, Mendoza. Hasta lo que se sabe, él estará en este puesto hasta que el Papa designe un nuevo obispo (o él quede como titular) para esa localidad. Si él no queda designado, el Monseñor Carlos María Domínguez volvería a la provincia como obispo auxiliar.

carlos maría dominguez.jpeg Monseñor Carlos María Domínguez, obispo auxiliar de San Juan de Cuyo.

¿Dónde y a que hora será ordenado obispo Larrazábal?

La celebración será a las 11:00 en el Estadio de UPCN Vóley. Este lugar está ubicado por calle General Acha antes de República del Líbano, en Rawson.