AMIA: el gesto que emocionó a la familia del único sanjuanino que murió en el atentado

Como la confitería donde el chico oriundo de San Martín volvió a abrir sus puertas, pero con otros dueños, la familia de Jorgito -como le decían- propuso la idea de recordarlo y, finalmente, la honra se concretó. En una de las paredes del local comercial ubicado en la esquina de Pateur y Tucumán, el nombre del sanjuanino quedó grabado y así será recordado por siempre.

2028f56b-2c25-43d3-a177-65493850cbc3.jpg La placa recordatoria en la confitería donde trabajaba Jorge Antúnez

"El gesto que no tuvo en San Juan, lo tuvo en la confitería donde trabajaba. Es algo reconfortante entre tanto dolor", manifestó su tío Gustavo Antúnez, quien reconoció que las últimas noticias no fueron bien tomadas, al menos de su parte. "Me causa repudio porque únicamente le echan la culpa a una célula terrorista. Lo que hay que hacer es buscar culpables, no deslindar responsabilidades", agregó quien consideraba a Jorge como su hermano menor.

029ed458-aaf5-417a-91b1-c11e7e398fc5.jpg El árbol de calle Corrientes con el nombre de Jorge Antúnez

Hijo de madre soltera y criado por sus abuelos, el joven sanjuanino se marchó a sus 17 años a Capital Federal para vivir junto a su tío, con el objetivo de terminar el secundario que nunca había podido comenzar. Al poco tiempo empezó a trabajar en el café y, como la AMIA estaba situada a pocos metros, gran parte de sus clientes estaban ahí. Fue por ello que el día del atentado lo encontró llevando un pedido a ese lugar.

edc8fbba-2d16-46a2-acac-c76c14442f58.jpg

Gustavo Antúnez confesó que cada información que surge de la causa es como un puñal para la familia. "Cada noticia es como una pequeña bomba que explota, porque no puede ser que haya pasado tanto tiempo y aún no haya justicia", expresó el hombre que se hallaba cerca de la AMIA el día del atentado y buscó desesperadamente a su sobrino entre los escombros.

amia.jpg El homenaje a las víctimas en San Juan

Una semana después, el cuerpo de Jorge fue hallado entre los escombros y la lluvia complicó el rescate de los cuerpos. Hoy sus restos descansan en paz en el Cementerio Municipal de San Martín.