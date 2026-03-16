Ambiente: la separación de residuos podría ahorrarles a los municipios hasta un 70% en el pago de una tasa poco conocida

El programa de reciclaje provincial continúa avanzando y ya se han sumado varios municipios a la iniciativa que les permite ahorrar dinero en los gastos de tasa de vertido. El último que se incorporó fue Capital y ya están trabajando en la iniciativa Rawson, Pocito y Sarmiento, entre otros. Desde la Secretaría de Ambiente estiman que, si los municipios hacen una separación efectiva, podrían ahorrarse hasta alrededor de un 70% de lo que abonan en el canon.

Santiago Ceballos, subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos, explicó que la tasa de vertido es el arancel que los municipios de San Juan pagan por depositar sus residuos en el relleno sanitario provincial. Con esa recaudación, el Gobierno provincial mantiene el funcionamiento, los sueldos y las estructuras del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), que lleva a cabo tareas de reciclaje.

El monto de la tasa, según Ceballos, no es uniforme, sino que depende de los residuos que tiren al relleno sanitario ubicado en Rivadavia. Por ejemplo, los residuos verdes pagan un canon muy bajo, mientras que las mezclas de basura orgánica con inorgánica pagan un monto mayor. Sin embargo, si la comuna lleva hasta el PTA sus residuos separados, no paga tasa de vertido, lo que les permite un importante ahorro si lo hacen de manera eficiente. “El 70% del volumen de este residuo sólido urbano está compuesto por materiales reciclables, como plástico, vidrio y cartón, entre otros”, dijo.

De esta manera, Capital que paga un canon de alrededor de 70 millones de pesos en tasa de vertido, podría ahorrar aproximadamente un 70% por la cantidad de basura que iría a reciclaje, siempre y cuando se lleve a cabo una separación de residuos en origen de manera óptima y en la totalidad de la basura. Cabe destacar que el monto que pagan depende de la cantidad de desechos que llevan hasta el relleno sanitario. Un caso exitoso que describió Ceballos es el departamento Rawson que “logró reducir significativamente su tasa de vertido, pasando de pagar aproximadamente 90 millones de pesos mensuales a unos 60-65 millones”.

“Al separar y buscar alternativas para ciertos residuos (como los escombros), el municipio logró disminuir la cantidad total de basura que llega a disposición final en el relleno, que es el factor principal que determina el costo de la tasa”, continuó.

Para finalizar, el funcionario mencionó que el Gran San Juan genera una cantidad de entre 500 y 700 toneladas diarias, y estiman que cada persona genera cerca de 1 kilo de residuo por día. Los municipios que más toneladas producen son Capital, Rawson y Rivadavia.

Programa "Separar Suma" para toda la provincia

En el año 2024, el Gobierno provincial presentó el Programa "Separar Suma", una iniciativa que busca incentivar la separación de residuos desde su origen. Esta política alcanza a todos los departamentos, asegurando que cada municipio implemente un día específico para la recolección diferenciada de residuos.

El principal objetivo es promover la separación en origen, lo que permitirá que los residuos lleguen a las plantas de tratamiento ya clasificados, optimizando su reutilización y reciclaje y de esta manera ampliar la vida útil del relleno sanitario.

A través de este programa, no solo se benefician los municipios que envían sus residuos al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), sino también aquellos que cuentan con Centro de tratamiento de residuos en su localidad.