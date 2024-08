Agentes especiales, una oficina sobre ruedas y rondas constantes: cómo se cuida la flora y fauna de San Juan

Para eso, el equipo de agentes provinciales de conservación se ocupa de coordinar la logística de los operativos que se ejecutan en todos los departamentos de la provincia.

Los esfuerzos se concentran, por un lado, en el control de la pesca en ríos y embalses, una actividad permitida únicamente con el correspondiente Permiso de Pesca, el cual estipula los lugares y las cantidades autorizadas.

Por otro lado, se realizan controles rigurosos para prevenir la caza furtiva y la depredación de fauna, actividades prohibidas por la Ley Provincial 606-L.

Sobre estas tareas, desde Ambiente indicaron que, se llevan a cabo mediante puestos fijos en áreas protegidas, a través de los Centros Operativos, así como mediante controles en rutas, huellas y caminos de toda la provincia. Estos patrullajes cuentan con el apoyo de Gendarmería Nacional, Policía Federal o Policía Rural, los mismos se definen en función de las investigaciones y monitoreos que se realizan desde la Subsecretaría de Conservación en cuanto a infracciones registradas en materia de depredación de flora y fauna.

Y destacaron que, “para esta última forma de proceder, la Secretaría sumó además de las movilidades y el personal, una unidad operativa móvil de emergencias ambientales, la misma está equipada con los elementos necesarios para funcionar como oficina, cuenta también con sala de comunicaciones, sala de informática, monitores para central de vigilancia para cámaras 360, grupo electrógeno y sanitarios”.

Operativo preventivo en Caucete

Durante el fin de semana la Secretaría de Ambiente realizó un fuerte operativo en la localidad de Vallecito. Hasta allí llegaron el secretario de Ambiente Federico Ríos y el subsecretario de Conservación Mario Santori, quienes acompañaron a los agentes de conservación y personal de Gendarmería Nacional en cada paso del mismo.

El control se ejecutó en Ruta 141, a la altura del Control Forestal, los agentes contaron con la colaboración de Gendarmería, que tuvo a cargo de la comisión a la Subalferez Caren Prieto.

La Secretaría de Ambiente recuerda a la población que debe cumplir con las normativas ambientales vigentes, como evitar encender fuego en sitios no habilitados, no arrojar residuos en lugares indebidos y no extraer leña, contribuyendo así a la protección del entorno natural.