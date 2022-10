Adiós a las últimas grandes villas históricas de San Juan

Así, los complejos Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes por calle Pellegrini tienen fecha de inauguración para noviembre y le darán mejor calidad de vida a los ahora pobladoires de los asentamientos Pellegrini, La Paz, La Defensa y Evita. Esta solución habitacional técnicamente se compone de tres zonas: la Oeste que consta de 374 viviendas, la Este de 351 y la zona Céspedes con 112 casas, en total 837.

El proyecto de La Bebida sufrió varios contratiempos. Desde problemas graves de seguridad, con robos y actos de vandalismo antes de entregarse las nuevas casas que están casi listas; a la instalación de dos centenas de familias en los terrenos usurpados reclamando porque les den casas a pesar de no estar censadas entre las beneficiarias originales.

"Hay dos cosas, la infraestructura que no está terminada y el problema con los ocupantes que queremos llegar a un buen acuerdo. Simultáneamente estamos consiguiendo terrenos, para poder hacer otro proyecto y conseguir financiamiento lo que es un proceso bastante lento", aseguró el secretario de Viviendas provincial, Robert Garcés, sobre la situación donde el Gobierno busca que los "okupas" se retiren voluntaria y pacíficamente.

A las más de 200 familias que aparecieron nuevas, usurpando terrenos, el Gobierno les propuso ayudarlos a alquilar, hasta que se puedan hacer viviendas para ellos, dijo Garcés.

"Hay 230 y entendemos que hay algunas que se han sumado. Lo que hay que advertir es que no por sumarse después al primer relevamiento se les va a dar vivienda ahora, porque hay 837 y no hay más", destacó el funcionario uñaquista.

En base al relevamiento que se hizo en 2019 se salió a buscar terreno y lo que se está construyendo ahora, con ayuda de Nación (de hecho se baraja la visita de Alberto Fernández para la entrega de llaves el mes que viene), es resultado de ese censo inicial de familias necesitadas.

Banco de Tierras

"Sí, el problema existe", reconoció Garcés sobre los demás no censados. "Vamos a seguir buscando terrenos para avanzar en ese sentido. En el Banco de Tierras hay terrenos y en el radio de la comunidad de La Bebida hay uno en estudio", dilucidó respecto de la solución mediante el llamado "Banco de Tierras" que maneja el Instituto Provincial de la Vivienda.

Este banco es un cúmulo de terrenos que va comprando el Estado a privados de manera de dinamizar el mercado inmobiliario a la vez que se crea una base de predios para avanzar con planes habitacionales.

Por otro lado, entre los asentamientos pendientes aparecen también los de las casi 800 familias pocitanas muy afectadas con el sismo, que al igual que las de Rivadavia, fueron atendidas con la construcción de un barrio.

"Con las 788 casas de Las Pampas en Pocito creo que vamos a terminar un tema muy importante que tiene que ver con el terremoto y carencias que venían de antes", valoró Garcés. La fecha oficial de entrega se maneja entre finales de febrero y marzo de 2023.

Solución para la Pedro Echagüe

En el listado, queda lo que consideran oficialmente la última villa grande por erradicar. El Estado ya compró un terreno para darles solución a los habitantes del asentamiento Pedro Echagüe, que se fue formando durante décadas sobre las vías del ferrocarril General San Martín, en el departamento de Santa Lucía.

Según informó el Secretario de Viviendas, el predio para el barrio de los santaluceños se está adquiriendo a Nación por intermedio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Ya fue tasado y se están haciendo trámites de registros de la propiedad. Allí se busca desarrollar un proyecto en un lugar casi pegado al asentamiento, para evitar el desarraigo de esas personas. Resta conseguir el financiamiento para el barrio, que constará de unas 300 viviendas, especificó.

El plan de erradicación de villas en San Juan ya cumplió 17 años desde su inicio. En la gestión giojista se erradicaron 89 asentamientos grandes, medianos y pequeños, originando nuevos conglomerados urbanos en zonas antes rurales e importante flujo de población entre comunas.

Ya en la gestión uñaquista la política habitacional viró hacia la clase media, pero sin desatender la meta de que no haya más ranchos en la provincia. La última gran erradicación se dio en Pocito, en octubre de 2019, cuando se trasladaron a las alrededor de 500 familias de la villa David Chávez a barrios en la misma comuna.