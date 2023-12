¿Adiós a las tormentitas de verano en San Juan?

Los sanjuaninos, acostumbrados a la sequía que caracteriza la provincia, suelen esperar ver llover en el verano, pero parece que se complicará en la próxima temporada estival que está por empezar. "En las sierras de Córdoba, de San Luis, por ejemplo, ante noche hubo una tremenda tormenta en las sierras de La Rioja, Famatina y Velasco. Entonces, en la medida que nos llegue agua precipitable desde el Atlántico puede que se produzca alguna tormenta. Obviamente que alguna tormenta se va a producir, pero no con la frecuencia con que estábamos acostumbrados", pronosticó el famoso experto en temperaturas, Germán Poblete.

El climatólogo dijo que se extrañarán las tormentas de verano en San Juan. "Eran clásicas del verano, tormentas intensas, aisladas, esporádicas, pero tormentas al fin, hasta con granizadas y aluviones que cortaban las rutas. Pero, de todas maneras, el clima tiene esa variabilidad. Esto no implica que va a ser para siempre. Junto con Chile Central y Los Andes áridos, en un periodo donde falta agua precipitable", teorizó en diálogo con Radio Sarmiento este viernes.

Poblete sugirió que se espera un verano infernal y seco: "Prácticamente, todo esta agua precipitable se ha concentrado lamentablemente, muy intensamente, en la zona del Litoral y el Noreste de la región pampeana".

¿Y qué tipo de verano será el próximo en San Juan? "Esta es una muestra. Al tener la falta de agua precipitable que se están extrañando las tormentas de verano además el frente es la única esperanza que nos queda para refrescarnos. La otra esperanza era que esas tormentas de verano se presenten pero yo pienso que van a estar más en la zona este, en Valle Fértil", analizó.

Detalló que "por ahí, producen lo que se le llama el enfriamiento evaporativo, es decir, tormentas especialmente nocturnas o en la madrugada, que nosotros las vemos a través de los relámpagos, etcétera, y que luego producen una brisita fresca, producida por la evaporación de muchas de las gotas que van cayendo de la tormenta haciendo uso del calor sensible que está en ese aire. Entonces ese aire se refresca, se pone un poco más denso y genera una brisita, ahora no por diferencia de presión, sino por diferencia de densidad hacia la zona periférica. Eso es lo que sentimos nosotros como un refresco ya sea en la noche o en la mañana. Eso, si no se producen tormentas ya le quitamos otro elemento de refresco al verano".

Para Poblete, el principal alivio es con la llegada de un frente con el famoso viento Sur, que eso es lo que va a pasar el domingo. "Pero si seguimos sin la cantidad de agua precipitable que necesitaríamos, las tormentas yo pienso que van a estar más bien confinadas en la zona de Valle Fértil, en el Este, como un componente marginal de lo que se está produciendo en la zona núcleo, que eso le viene bien a la economía del país, de paso. Que se va extendiendo hacia el oeste, pero que lamentablemente no llega por falta de agua precipitable, no llega a San Juan", explicó.

Es decir, en San Juan no habrá muchas tormentas y será bien caluroso el verano. "Vamos a tener un piso de 35 grados en varios de los días que nos quedan por recorrer", dijo.

Y en Navidad, ¿mesa afuera o adentro?

Una pregunta que ya se hacen los sanjuaninos es qué va a pasar con lo meteorológico en Navidad, de lo que depende si se arma la mesa adentro o afuera.

"Yo diría que me pregunten un poquito más cerca de la fecha", dijo Poblete. No obstante, indicó que " de todas maneras no sé hasta qué punto podemos decir que se produzca algo extremo, como muchas veces ha ocurrido, en Navidad o en Año Nuevo". Esto, recordando el viento zonda que hace unos años llevó la temperatura a 46 grados, y provocó cortes de luz y caída de árboles