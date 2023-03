A un año sin Virginia Martín, su esposo compartió un emotivo mensaje

"El día que tu corazón dejó de latir yo estaba a tu lado y el mío se aceleró. Mis piernas temblaban y yo no podía caer en la realidad, no podía aceptarlo. Sólo pensaba que ya no iba a verte más, me imaginaba lo difícil que iba a ser mi vida a partir de ese instante (y vaya si lo fue). El día que te fuiste mi vida se tornó oscura, mis ojos comenzaron a brillar sin parar, porque jamás se iban esas lágrimas. Siempre aparecían en mi rostro una y otra vez. El dolor que sentí sigue intacto, lo llevo dentro de mi alma, guardado en una gran caja de cristal que a veces se rompe y lo vuelvo a sentir como el primer día. El día que te fuiste te llevaste a la persona que algún día fui y me convertí en un ser totalmente diferente. Mucho más frágil, pero a la vez tan fuerte.... Porque así debo estar, vos no me vas a dejar caer", escribió su esposo.