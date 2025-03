A cinco años, el recuerdo de un tiempo histórico: el inicio de la cuarentena desde la mirada sanjuanina

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como una enfermedad caracterizable como pandemia. Apenas ocho días después, el 19 de marzo, el por entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que la Argentina ingresaba al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) o mejor conocido como "cuarentena". "Entiéndase bien que a partir de las 00 horas la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar qué está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia o en este caso una pandemia", dijo el mandatario en ese momento.

Las autoridades dispusieron la suspensión total de las clases presenciales en todos los niveles, abstención de asistencia a los lugares de trabajos y, por ende, la permanencia de los habitantes en sus hogares de residencia habitual. También dispusieron el cierre de los locales de comida y los comercios declarados como no esenciales. Para controlar el acatamiento de las medidas, se establecieron una serie de controles policiales y se impusieron castigos penales hacia quienes no cumplían con lo dispuesto.

Argentina terminó siendo uno de los primeros países del mundo en adoptar esta modalidad de aislamiento, incluso antes de que la situación se agravara fuertemente. De hecho, hasta ese momento, se habían contabilizado 97 infectados en 11 jurisdicciones y tres de ellos habían muerto.

Esta decisión provocó consecuencias en la economía nacional, que se contrajo un 12,6%; y también afectó a la sociedad en su salud mental y física, debido a la imposibilidad de llevar una vida normal. De hecho, según UNICEF, un 27% de la población reportó sentir ansiedad y, un 15% depresión.

Sin dudas, la cuarentena fue un antes y después para todo el mundo. Si bien se puede graficar este momento en números, la experiencia propia de los sanjuaninos también significa un retrato importante de la sensación del momento. Por eso, Tiempo de San Juan salió a preguntarle a los sanjuaninos: "¿qué estabas haciendo cuando se decretó la cuarentena?".

image.png

Las experiencias son variopintas. Una de ellas fue la de Federica, quien literalmente estaba cambiada y preparada para recibir su Último Primer Día (UPD), cuando a los 15 minutos comenzó la conferencia de prensa de Fernández. "Nos quedamos con la ropa, con el alcohol todo comprado, con todo", dijo la joven.

Otra historia es la de Juan y Alicia, quienes residen en una finca en 25 de Mayo, con pocos vecinos a su alrededor. En ese momento, vivían un poco aislados porque la mujer estaba recientemente operada y estaba en cuidado. No vieron ni escucharon nada, hasta el otro día, cuando se ordenó el aislamiento de su barrio por un caso sospechoso.

image.png

Por último, está el caso de Rocío, quien tuvo su última fiesta en "normalidad". "Me enteré por las redes sociales, pero cuando llegué de la fiesta mi mamá me dijo que no podíamos salir más", indicó la chica.

Aunque con el diario del lunes es fácil juzgar si la decisión de las autoridades fue correcta o no o si sirvieron para detener la pandemia o no, debido a que todos se enfrentaban ante una situación inédita en los siglos recientes; sin dudas el aislamiento obligatorio marcó un antes y un después en la vida de todos. Para algunos significó no ir a un UPD, para otros significó la crisis económica y; para otros, lamentablemente, representó la partida de un familiar querido.

El regreso a la normalidad

En un principio, el aislamiento iba a durar solo hasta el 31 de ese mes; pero se fue extendiendo cada 15 días y duró, en algunas provincias, incluida San Juan, hasta junio. Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no corrieron la misma suerte, dado que recién culminaron recién en noviembre.

San Juan fue pionera en el regreso a la normalidad, dado que fue una de las primeras empezar las clases después de la pandemia: el 10 de agosto del 2020, 3.500 alumnos de zonas rurales volvieron a la presencialidad. Sin embargo, la normalidad total llegó recién a principios del 2021, cuando aparecieron las primeras vacunas. Antes de gritar victoria, hubo un nuevo susto en mayo del 2021, dado que el aumento de casos hizo que el Gobierno nacional decretase un nuevo aislamiento obligatorio, que duró en total nueve días. Ese fue el último de esa naturaleza que tendría la Argentina.

image.png La vacunación.

El fin de la pandemia recién fue decretado por la OMS en mayo del 2023. Hasta ese entonces, en la Argentina se habían registrado un total de 10.000.000 de casos confirmados de COVID-19 y más de 130.000 fallecidos.