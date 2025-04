A 23 años de la desaparición de Marita Verón en Tucumán y una impactante confesión a Tiempo: "Llévenla a San Juan"

Durante al menos tres días, Susana se infiltró en prostíbulos de Caucete y logró certificar que Marita estuvo en la provincia. También develó la presencia de redes de trata en San Juan y conexiones con la red que secuestró a su hija en Tucumán. En una entrevista a este diario en diciembre de 2012, Trimarco contó detalles.

- ¿Cuál fue su experiencia en la provincia?

- Yo llegué a San Juan en el 2003, estuve unos pocos días, tres o cuatro no recuerdo bien. Vine siguiendo la línea de investigación luego de que se supiera que una de las imputadas por el caso de mi hija, Daniela Milhein, tenía conexiones en San Juan. Esta mujer dijo adentro de la cárcel –Llévenla a San Juan a esa hija de puta, refiriéndose a mi hija Marita.

- ¿Qué fue lo que descubrió cuando estuvo investigando en San Juan?

- Llegué a un prostíbulo, en el límite con La Rioja, me dijeron que se llama Caucete la localidad. Detrás de unos sauces y de una especie de arroyito estaba la casa donde tenían a las chicas. No la encontré a Marita, pero encontré datos importantes. Las chicas me dijeron que Marita había hecho una noche en ese prostíbulo, que se la habían llevado a otro en la misma provincia y de ahí no sabían más. Después, por otro lado me enteré que habían trasladado a mi hija a Córdoba.

- ¿Vino acompañada a realizar la investigación?

- Sí, llegué acompañada con la Comisión Policial, con el comisario Tobar al frente, además de gente del equipo de investigación.

- ¿Usted cree que la red de trata que secuestró a su Marita tiene alguna conexión con San Juan?

- La red de trata que secuestró a mi hija tiene vínculos con San Juan, no me caben dudas. Cuando a los imputados se le secuestró la agenda se supo que habían nombres de personas de San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Salta, Jujuy y Buenos Aires.

- ¿Ha recibido pedidos de ayuda de la provincia?

- Hemos recibido pedidos de auxilio de la provincia de San Juan. Los pedidos de ayuda han sido por desapariciones de chicas, que las llevaban engañadas a Buenos Aires y después dejaban de mantener contacto. Cuando recibo los casos, directamente los derivo a la Fundación, que trabaja en conjunto con Gendarmería. Yo encamino el caso y después siguen con el seguimiento en la fundación.

- En la provincia durante 2012 se liberaron al menos a 60 chicas, ¿qué balance se puede realizar?

- Es importante, nosotros en Tucumán y en Córdoba por mes atendemos entre 20 y 40 chicas por mes. Se ve que el Estado está haciendo un trabajo muy bueno, pero sería importante que haya una policía abocada a tratar casos de trata. Nosotros desde la Fundación María de los Ángeles no tenemos drama en capacitar en forma gratuita con policías especializados a quien quiera en San Juan. Es importante seleccionar los policías para este tipo de investigaciones porque siempre hay corruptos. Sería interesante que creemos una dependencia de trata en San Juan y volcar toda la experiencia que tenemos en capacitaciones a las escuelas, a la Universidad, a los jueces, porque este es un delito dentro de todo nuevo para la sociedad porque por años todo ha estado oculto.

El trabajo de Trimarco, la causa judicial y las últimas novedades

Fue tal el compromiso de Susana con la búsqueda de esclarecimiento que hasta llegó a meterse en el mundillo de la prostitución para obtener información. “Me vestí como ellas, me metí en las whiskerías, hablé con las travestis en la ruta, necesitaba datos. Voy a hacer cualquier cosa para encontrar a mi hija”, se sinceró sin vueltas. Mientras tanto, su hija según la investigación seguía pasando por burdeles de La Rioja, cambiando de uno a otro como se suele hacer en la práctica pasado un tiempo para despistar a quienes intentaban seguir sus pasos y los de sus explotadores sexuales.

Las investigaciones de explotación apuntaban a los hermanos Alé, dueños de la remisería en cuestión, Rubén y Ángel, más conocidos en el ambiente como “La Chancha” y “El Mono”, respectivamente, ambos muy temidos. El primero nada menos que por entonces, presidente del Club Atlético San Martín, sospechados de “mover” chicas en el norte argentino.

Recién en 2012 el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez elevó a juicio la causa por el secuestro de Marita con trece acusados, sin los hermanos Alé, pero vaya rareza, con varios de sus socios, empleados y hasta familiares, como por ejemplo los hermanos María Jesús y Víctor Rivero, ex pareja y ex cuñado de la Chancha, la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina, los hermanos José y Gonzalo Gómez, Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.

Por entonces el fiscal Carlos Sale sostenía que Marita Verón había secuestrada en la esquina de Santiago del Estero y Thames, en la ciudad de Tucumán y que “el autor del secuestro habría sido Víctor Ángel Rivero, por orden de su hermana María Jesús, autora intelectual. El destino de Marita fueron los prostíbulos riojanos Candy, Candilejas y Desafío, propiedad de Medina y sus hijos, Gonzalo y José “Chenga” Gómez”, describió el funcionario en la causa.

Así en 2012 comenzó el juicio con 13 imputados por el secuestro de la joven que sentó en la sala de audiencias como acusados a los mencionados hermanos María Jesús y Víctor Rivero -vinculados al clan Alé -; la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina; los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez; Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.

2JJCTYDDIZAYLAEHOJIY3ABQ7M.avif Susana Trimarco y su nieta, Sol Micaela

De manera increíble el debate oral terminó en diciembre de ese año con la absolución de todos. Pero la Corte Suprema provincial corrigió esa resolución, revocó en forma parcial ese fallo y modificó las penas para diez de los trece acusados, ya que Irma Medina había muerto, y terminó absolviendo a los hermanos Rivero.

Entonces, en 2013 resultaron condenados como “coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de María de los Ángeles Verón” los hermanos Gómez, Fernando y Gonzalo, sentenciados a 22 años de prisión; Daniela Milhein y Andrés González, 18 años. Y como partícipes necesarios a Carlos Luna y Domingo Andrada, 17 años; María Márquez, 15 años; Humberto Derobertis, 12 años; Mariana Bustos y Cynthia Gaitán, 10 años. Recién en 2017 la sentencia estuvo firme y la sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de todos.

Batalladora como pocas, Susana nunca bajó los brazos en su lucha por encontrar a Marita, sin importarle las amenazas que enfrentó y enfrenta día a día: “El dolor de madre por el secuestro de mi hija me hizo perder el miedo. Fue esa fuerza interior la que me llevó a meterme en los prostíbulos sin medir consecuencias. Yo sé que Marita está viva. Ella constantemente me va dejando señales, diciéndome mamá estoy por acá, buscarme, no me abandones. Mi corazón de madre me lo dice y el corazón de madre no se equivoca jamás”, repite con fe, fiel a su costumbre.

En agosto de 2023 denunció que el sindicato de Luz y Fuerza y otras entidades gremiales de Tucumán podrían haber estado detrás del ocultamiento del cuerpo de la joven.

Esa pista apuntó a una supuesta carpeta que contendría fotos del cuerpo de Marita. Esas imágenes se habrían tomado en la morgue de una clínica sindical de San Miguel de Tucumán. La información sobre la supuesta carpeta saltó a la luz a partir de presuntas extorsiones en el mundo sindical y sumó aun más confusión a la desaparición. Se investiga a partir de la existencia de la carpeta y el contenido de la misma si el cuerpo de Marita estuvo en la morgue de la clínica privada llamada Luz Médica.

La última novedad que generó el caso es que están muy avanzadas las negociaciones con Netflix, la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense para firmar un contrato y comenzar a filmar una miniserie que abarcaría tres temporadas, donde saldrían a la luz detalles y secretos jamás contados de esta trágica, triste y lamentable historia que tiene que ver con el tráfico y la trata de personas, un flagelo que crece y se sigue repitiendo en la Argentina y en el mundo.

Con información de Infobae