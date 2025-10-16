jueves 16 de octubre 2025

Gastronomía

¿Por qué el brócoli es la verdura ideal para bajar de peso?

Con bajo contenido calórico, alto nivel de fibra y una gran cantidad de vitaminas, el brócoli se posiciona como una de las verduras más efectivas para quienes buscan perder peso de manera saludable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El brócoli se ha ganado un lugar privilegiado en las dietas saludables. Rico en fibra, bajo en calorías y con un alto contenido de nutrientes, esta verdura crucífera es considerada una aliada clave para quienes buscan bajar de peso de forma natural y equilibrada.

Uno de los principales beneficios del brócoli es su bajo aporte calórico: una taza cocida aporta alrededor de 55 calorías, lo que lo convierte en un alimento ideal para incluir en almuerzos y cenas sin comprometer el plan de adelgazamiento. Además, su alto contenido de fibra favorece la saciedad, ayudando a controlar el apetito y a evitar los “picoteos” entre comidas.

Otro aspecto que lo destaca es su efecto depurativo. Gracias a sus compuestos antioxidantes, como el sulforafano, el brócoli ayuda a eliminar toxinas del organismo y a mejorar la digestión. A su vez, aporta una buena dosis de vitamina C, calcio, hierro y ácido fólico, nutrientes esenciales para mantener el metabolismo activo durante el proceso de pérdida de peso.

Incluirlo en la alimentación diaria no requiere grandes esfuerzos. Puede consumirse al vapor, hervido, salteado o en ensaladas, conservando su textura y sus propiedades. Incluso, combinado con proteínas magras o granos integrales, forma comidas completas y balanceadas.

En resumen, el brócoli no solo es una verdura saludable: es una herramienta natural y efectiva para favorecer la pérdida de peso, mejorar la digestión y fortalecer el organismo. Por eso, cada vez más nutricionistas lo recomiendan como parte fundamental de una dieta equilibrada.

