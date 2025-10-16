Fáciles y efectivas: tres recetas caseras para cuidar tu piel del sol

El sol de San Juan, intenso y generoso, es una de las marcas de nuestra provincia, pero también exige un cuidado especial de la piel. Si bien la ciencia y la dermatología son unánimes en recomendar el uso de protectores solares comerciales con un alto Factor de Protección Solar (FPS), la sabiduría popular y los ingredientes de nuestra despensa pueden ser grandes aliados para la hidratación y el cuidado post-solar. Dado el clima árido y el calor intenso, las siguientes tres recetas se centran en el uso de ingredientes locales y de bajo costo, comúnmente disponibles en cualquier casa sanjuanina, para nutrir la piel y aliviar el malestar después de la exposición solar.
1. El clásico post-solar sanjuanino: compresa de bicarbonato y maicena
En San Juan, donde el calor puede causar enrojecimiento y ardor, la necesidad de alivio es inmediata. Esta receta es un clásico remedio casero que utiliza dos básicos de la cocina para calmar las molestias cutáneas.
Ingredientes:
-
2 cucharadas de Bicarbonato de Sodio: Ayuda a equilibrar el pH de la piel y alivia el ardor.
-
1 cucharada de Maicena (Fécula de Maíz): Un polvo muy fino que suaviza la piel y absorbe el exceso de calor.
-
½ taza de Agua Fría de la Heladera: Necesaria para formar una pasta y proporcionar frescura.
Preparación y Uso:
-
En un recipiente, mezcla el bicarbonato y la maicena.
-
Agrega el agua fría poco a poco, revolviendo hasta formar una pasta espesa pero manejable.
-
Aplica la pasta directamente sobre las áreas irritadas o calientes del cuerpo.
Deja actuar durante 15 a 20 minutos hasta que se seque y sienta cómo el calor disminuye. Retira con un paño suave y agua fresca. Ideal para usar inmediatamente después de la ducha.
2. Máscara de huevo y aceite de oliva para nutrición profunda
La piel seca por el sol necesita un aporte extra de grasas y vitaminas para restaurar su barrera lipídica. El aceite de oliva, un pilar de la cocina local, y el huevo, siempre presente, forman una máscara altamente nutritiva.
Ingredientes:
-
1 Yema de Huevo: Rica en lecitina y vitaminas que ayudan a regenerar la piel.
-
1 cucharada de Aceite de Oliva Extra Virgen: Nutre profundamente y aporta Vitamina E antioxidante.
-
Opcional: 1 cucharadita de Miel (si hay en casa), para una mayor humectación.
Preparación y Uso:
-
En un tazón, bate la yema de huevo hasta que esté espumosa.
-
Incorpora el aceite de oliva (y la miel, si la usas) y mezcla hasta obtener una emulsión cremosa.
-
Aplica la máscara sobre el rostro y el escote limpios, dejando actuar durante 15 minutos.
-
Enjuaga cuidadosamente con abundante agua tibia y jabón neutro.
3. Tónico refrescante de té o mate cocido frío
El té verde o el mate cocido, bebidas habituales en el hogar, son poderosos antioxidantes y una solución sencilla y económica para tonificar y refrescar la piel.
Ingredientes:
-
1 taza de Infusión de Té Verde o Mate Cocido (Preparados normalmente).
-
Agua de la Canilla, Hervida y Enfriada (Para diluir, si es necesario).
-
Opcional: Cubitera o Frasco con Atomizador.
Preparación y Uso:
-
Prepara el té verde o mate cocido con antelación y déjalo enfriar completamente. Cuélalo para asegurarte de que no queden partículas.
-
Opción Refrescante (Tónico): Vierte el líquido frío en un frasco con atomizador. Guárdalo en la heladera. Rocía sobre la piel limpia a lo largo del día para refrescar y calmar.
-
Opción Calmante (Cubitos): Vierte el líquido en una cubitera y congélalo. Envuelve un cubito en un paño o gasa limpia y pásalo suavemente sobre las zonas irritadas. El frío intenso, combinado con los antioxidantes de la infusión, proporciona un alivio inmediato.