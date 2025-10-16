Fáciles y efectivas: tres recetas caseras para cuidar tu piel del sol

Hay elementos comunes de las despensas sanjuaninas que a través de sencillas recetas vienen muy bien para cuidar tu piel frente al sol.

El sol de San Juan, intenso y generoso, es una de las marcas de nuestra provincia, pero también exige un cuidado especial de la piel. Si bien la ciencia y la dermatología son unánimes en recomendar el uso de protectores solares comerciales con un alto Factor de Protección Solar (FPS), la sabiduría popular y los ingredientes de nuestra despensa pueden ser grandes aliados para la hidratación y el cuidado post-solar . Dado el clima árido y el calor intenso, las siguientes tres recetas se centran en el uso de ingredientes locales y de bajo costo, comúnmente disponibles en cualquier casa sanjuanina, para nutrir la piel y aliviar el malestar después de la exposición solar.

En San Juan, donde el calor puede causar enrojecimiento y ardor, la necesidad de alivio es inmediata. Esta receta es un clásico remedio casero que utiliza dos básicos de la cocina para calmar las molestias cutáneas.

Ingredientes:

2 cucharadas de Bicarbonato de Sodio: Ayuda a equilibrar el pH de la piel y alivia el ardor.

1 cucharada de Maicena (Fécula de Maíz): Un polvo muy fino que suaviza la piel y absorbe el exceso de calor.

½ taza de Agua Fría de la Heladera: Necesaria para formar una pasta y proporcionar frescura.

Preparación y Uso:

En un recipiente, mezcla el bicarbonato y la maicena.

Agrega el agua fría poco a poco, revolviendo hasta formar una pasta espesa pero manejable.

Aplica la pasta directamente sobre las áreas irritadas o calientes del cuerpo.

Deja actuar durante 15 a 20 minutos hasta que se seque y sienta cómo el calor disminuye. Retira con un paño suave y agua fresca. Ideal para usar inmediatamente después de la ducha.

2. Máscara de huevo y aceite de oliva para nutrición profunda

La piel seca por el sol necesita un aporte extra de grasas y vitaminas para restaurar su barrera lipídica. El aceite de oliva, un pilar de la cocina local, y el huevo, siempre presente, forman una máscara altamente nutritiva.

Ingredientes:

1 Yema de Huevo: Rica en lecitina y vitaminas que ayudan a regenerar la piel.

1 cucharada de Aceite de Oliva Extra Virgen: Nutre profundamente y aporta Vitamina E antioxidante.

Opcional: 1 cucharadita de Miel (si hay en casa), para una mayor humectación.

Preparación y Uso:

En un tazón, bate la yema de huevo hasta que esté espumosa.

Incorpora el aceite de oliva (y la miel, si la usas) y mezcla hasta obtener una emulsión cremosa.

Aplica la máscara sobre el rostro y el escote limpios, dejando actuar durante 15 minutos.

Enjuaga cuidadosamente con abundante agua tibia y jabón neutro.

3. Tónico refrescante de té o mate cocido frío

El té verde o el mate cocido, bebidas habituales en el hogar, son poderosos antioxidantes y una solución sencilla y económica para tonificar y refrescar la piel.

Ingredientes:

1 taza de Infusión de Té Verde o Mate Cocido (Preparados normalmente).

Agua de la Canilla, Hervida y Enfriada (Para diluir, si es necesario).

Opcional: Cubitera o Frasco con Atomizador.

Preparación y Uso: