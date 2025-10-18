Boca juega su primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo: enfrenta a Belgrano en la Bombonera

Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca volverá a jugar este sábado ante Belgrano de Córdoba por la 13° fecha del Torneo Clausura. Se espera un emotivo homenaje por parte del club que se verá plasmado en la Bombonera.
sábado 18 de octubre 2025
El Xeneize regresa a la competencia en el Torneo Clausura luego del fallecimiento de su entrenador.
El encuentro comenzará a las 18:00 y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien estará asistido por Fernando Espinoza en el VAR.
La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
El Xeneize se encuentra cuarto en la Zona A con un partido menos y 17 puntos. Además del pasaje a los playoffs, mira de reojo la tabla anual por la ilusión de regresar a la Copa Libertadores. Por el momento está segundo con 50 puntos (seis menos que Rosario Central), seguido por River (49), Argentinos Juniors y Riestra (48).