Batidos detox post Navidad: tres recetas simples para limpiar el cuerpo

Después de los excesos típicos de la Navidad, comidas abundantes, brindis, dulces y horarios desordenados, el cuerpo suele pedir una pausa y una ayuda extra para volver al equilibrio. La sensación de pesadez, hinchazón y cansancio es común en esta época, y una de las formas más simples y naturales de acompañar el proceso de recuperación es a través de la alimentación. En ese contexto, los batidos detox se convierten en grandes aliados: aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, ayudan a eliminar toxinas y favorecen la digestión. A continuación, tres recetas fáciles, económicas y con ingredientes que se consiguen en cualquier verdulería para empezar el año liviano y con más energía.