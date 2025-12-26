viernes 26 de diciembre 2025

Tiempo de cocinar

Batidos detox post Navidad: tres recetas simples para limpiar el cuerpo

Con frutas y verduras frescas, estas preparaciones favorecen la digestión y aportan vitaminas esenciales para comenzar el año liviano y saludable, post Navidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de los excesos típicos de la Navidad, comidas abundantes, brindis, dulces y horarios desordenados, el cuerpo suele pedir una pausa y una ayuda extra para volver al equilibrio. La sensación de pesadez, hinchazón y cansancio es común en esta época, y una de las formas más simples y naturales de acompañar el proceso de recuperación es a través de la alimentación. En ese contexto, los batidos detox se convierten en grandes aliados: aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, ayudan a eliminar toxinas y favorecen la digestión. A continuación, tres recetas fáciles, económicas y con ingredientes que se consiguen en cualquier verdulería para empezar el año liviano y con más energía.

Tres batidos detox para desintoxicar el cuerpo post Navidad

image
Batidos detox

Batidos detox

1. Batido Verde Detox con Espinaca y Manzana

Beneficios:

Favorece la limpieza del hígado, mejora la digestión y reduce la hinchazón abdominal.

Ingredientes (4 porciones):

  • 2 tazas de espinaca fresca

  • 1 manzana verde

  • 1 pepino

  • Jugo de 1 limón

  • 1 rodaja de jengibre

  • 300 ml de agua

Preparación:

Licuá todos los ingredientes hasta obtener una bebida homogénea. Consumir en ayunas o como colación.

2. Batido Detox de Naranja, Zanahoria y Jengibre

image

Beneficios:

Estimula el sistema digestivo, fortalece las defensas y aporta energía natural.

Ingredientes (4 porciones):

  • Jugo de 2 naranjas

  • 2 zanahorias medianas

  • 1 cucharadita de jengibre rallado

  • Jugo de ½ limón

  • 200 ml de agua fría

Preparación:

Procesá todos los ingredientes en la licuadora hasta lograr una textura suave. Servir frío.

3. Batido Detox de Manzana, Cúrcuma y Limón

image

Beneficios:

Antiinflamatorio natural, ayuda a eliminar toxinas y mejora la circulación.

Ingredientes (4 porciones):

  • 2 manzanas rojas

  • 1 cucharadita de cúrcuma

  • Jugo de 1 limón

  • 300 ml de agua

Preparación:

Licuá las manzanas con el agua. Agregá la cúrcuma y el limón al final y mezclá bien.

