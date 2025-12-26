Batidos detox post Navidad: tres recetas simples para limpiar el cuerpo

Después de los excesos típicos de la Navidad , comidas abundantes, brindis, dulces y horarios desordenados, el cuerpo suele pedir una pausa y una ayuda extra para volver al equilibrio. La sensación de pesadez, hinchazón y cansancio es común en esta época , y una de las formas más simples y naturales de acompañar el proceso de recuperación es a través de la alimentación. En ese contexto , los batidos detox se convierten en grandes aliados: aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, ayudan a eliminar toxinas y favorecen la digestión. A continuación, tres recetas fáciles, económicas y con ingredientes que se consiguen en cualquier verdulería para empezar el año liviano y con más energía.

Un clásico infaltable ¡Y cómo le va!: secretos para preparar un delicioso clericó en estas Fiestas

Recetas Panettone navideño rápido y fácil: el clásico de las fiestas, sin horas en la cocina

1. Batido Verde Detox con Espinaca y Manzana

Beneficios:

Favorece la limpieza del hígado, mejora la digestión y reduce la hinchazón abdominal.

Ingredientes (4 porciones):

2 tazas de espinaca fresca

1 manzana verde

1 pepino

Jugo de 1 limón

1 rodaja de jengibre

300 ml de agua

Preparación:

Licuá todos los ingredientes hasta obtener una bebida homogénea. Consumir en ayunas o como colación.

2. Batido Detox de Naranja, Zanahoria y Jengibre

image

Beneficios:

Estimula el sistema digestivo, fortalece las defensas y aporta energía natural.

Ingredientes (4 porciones):

Jugo de 2 naranjas

2 zanahorias medianas

1 cucharadita de jengibre rallado

Jugo de ½ limón

200 ml de agua fría

Preparación:

Procesá todos los ingredientes en la licuadora hasta lograr una textura suave. Servir frío.

3. Batido Detox de Manzana, Cúrcuma y Limón

image

Beneficios:

Antiinflamatorio natural, ayuda a eliminar toxinas y mejora la circulación.

Ingredientes (4 porciones):

2 manzanas rojas

1 cucharadita de cúrcuma

Jugo de 1 limón

300 ml de agua

Preparación:

Licuá las manzanas con el agua. Agregá la cúrcuma y el limón al final y mezclá bien.