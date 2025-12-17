miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Detestable presencia

¡Chau cucarachas!: tres recetas caseras y efectivas para eliminar las 'baratas' definitivamente

Aunque el mercado ofrece múltiples opciones químicas, existen recetas menos tóxicas para la familia y las mascotas.

Por Mario Godoy
Imagen de las recetas contra las cucarachas creada con IA.

Imagen de las recetas contra las cucarachas creada con IA.

Con la llegada de las altas temperaturas, la aparición de insectos no deseados se convierte en una de las mayores preocupaciones en los hogares. Entre ellos, las cucarachas son los visitantes más persistentes y difíciles de erradicar. Aunque el mercado ofrece múltiples opciones químicas, muchos optan recetas menos tóxicas para la familia y las mascotas.

Lee además
ni vitel tone ni asado: el clasico frio que gana terreno en navidad
Tiempo de cocinar

Ni vitel toné ni asado: el clásico frío que gana terreno en Navidad
 El turrón de maní es una de las confituras que no pueden faltar en la mesa de Navidad, por lo que esta receta es perfecta para sorprender a tus invitados.   
Fácil y económico

No puede faltar en tu mesa de Navidad: cómo hacer el mejor turrón de maní casero

A continuación, desglosamos tres métodos caseros de alta eficacia para combatir esta plaga utilizando ingredientes que probablemente ya tienes en tu despensa.

1. El clásico infalible: ácido bórico y azúcar

Este es, quizás, el remedio más conocido debido a su letal efectividad. El azúcar funciona como cebo para atraerlas, mientras que el ácido bórico actúa directamente sobre su sistema digestivo.

  • Ingredientes: 3 cucharadas de ácido bórico en polvo y 1 cucharada de azúcar glass (impalpable).

  • Preparación: Mezcla ambos ingredientes hasta obtener un polvo uniforme. Coloca pequeñas cantidades en tapas de refresco o cartones y ubícalos detrás de la nevera, el horno y debajo del fregadero.

  • Nota de seguridad: Mantén esta mezcla fuera del alcance de niños y mascotas, ya que el ácido bórico puede ser irritante si se ingiere.

2. La trampa del bicarbonato y cebolla

Para quienes buscan una opción un poco más "orgánica", la cebolla picada mezclada con bicarbonato de sodio crea una pasta que las cucarachas no pueden resistir, pero que les resulta fatal.

  • Ingredientes: Media cebolla blanca picada finamente, media taza de harina de trigo, una pizca de azúcar y 4 cucharadas de bicarbonato de sodio.

  • Preparación: Mezcla todo con un poco de agua hasta formar una pasta espesa. Haz pequeñas bolitas y distribúyelas en las grietas o zonas donde hayas visto actividad.

  • Por qué funciona: El bicarbonato reacciona con los ácidos estomacales del insecto, provocando un colapso interno inmediato.

3. Ahuyentador natural: laurel y vinagre

Si tu problema no es aún una plaga, sino que buscas prevención, este método es ideal. Las cucarachas detestan los olores fuertes y penetrantes.

  • Ingredientes: Un puñado de hojas de laurel seco y media taza de vinagre blanco.

  • Preparación: Tritura las hojas de laurel y mézclalas con el vinagre. Utiliza esta solución para limpiar las superficies de la cocina, las patas de las mesas y los marcos de las puertas.

  • El beneficio: A diferencia de los métodos anteriores, este no las mata, pero crea una barrera olfativa que las mantiene alejadas de tu hogar de forma natural.

Temas
Seguí leyendo

Qué comer antes y después de entrenar: consejos clave para mejorar el rendimiento y la recuperación muscular

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Te Puede Interesar

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra
Tribunales

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

La renuncia de Ricardo Martínez tomó por sorpresa al sector minero y abrió un abanico de interpretaciones sobre los motivos y el futuro de Gualcamayo. video
Incertidumbre

Silencio y sorpresa: lo que se escucha sobre la repentina salida de Ricardo Martínez de la conducción de Gualcamayo

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja
Este miércoles

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan
Antecendente

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan