El licuado que se volvió tendencia entre quienes buscan bajar de peso

Cada vez más personas apuestan por licuados naturales para complementar su alimentación y alcanzar su peso ideal. Entre ellos, hay una receta sencilla que destaca por sus resultados. Un licuado con frutas, avena y semillas que aporta saciedad, energía y ayuda a depurar el organismo.
Además, es una opción rápida, económica y deliciosa que podés preparar en minutos y adaptar a tu gusto.
Ingredientes del licuado para bajar de peso
- 1 taza de agua o leche vegetal (como avena o almendra)
- ½ banana o una manzana verde
- 2 cucharadas de avena
- 1 cucharadita de semillas de chía o lino
- Jugo de medio limón
- Un puñado de hojas de espinaca o kale
- Endulzante natural a gusto (como miel o stevia)
- Cubos de hielo (opcional)
Paso a paso para preparar el licuado
- Hidratá las semillas: colocá las de chía o lino en un poco de agua por 10 minutos para que liberen su mucílago, ideal para mejorar la digestión.
- Mezclá todos los ingredientes: en la licuadora, agregá la fruta, avena, semillas hidratadas, líquido base y el jugo de limón.
- Licuar hasta obtener una textura cremosa. Si lo preferís más liviano, agregá más agua o hielo.
- Serví y tomá al instante para aprovechar todas las vitaminas y minerales.
¿Por qué ayuda a bajar de peso?
Este licuado es rico en fibra soluble, lo que genera sensación de saciedad y evita los picos de azúcar en sangre. Además, el limón y las hojas verdes aportan antioxidantes y facilitan la eliminación de toxinas, mientras que la avena mantiene estable el nivel de energía.
Incorporarlo a tu rutina diaria, acompañado de una dieta equilibrada y ejercicio regular, puede ser una herramienta eficaz para alcanzar tus objetivos de peso.
Tip extra
Si querés potenciar su efecto detox, podés sustituir el agua por agua de coco y agregar un trozo pequeño de jengibre fresco. Te dará un toque picante y un plus en la quema de grasas.