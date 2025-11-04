martes 4 de noviembre 2025

Recetas

El licuado que se volvió tendencia entre quienes buscan bajar de peso

Este batido natural combina ingredientes que aceleran el metabolismo, reducen la ansiedad por comer y ayudan a eliminar líquidos. Ideal para incorporar en el desayuno o la merienda si estás buscando bajar de peso de forma saludable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
licuado bajar de peso

Cada vez más personas apuestan por licuados naturales para complementar su alimentación y alcanzar su peso ideal. Entre ellos, hay una receta sencilla que destaca por sus resultados. Un licuado con frutas, avena y semillas que aporta saciedad, energía y ayuda a depurar el organismo.

la ensalada que es ideal para bajar de peso en muy poco tiempo
Recetas fáciles

La ensalada que es ideal para bajar de peso en muy poco tiempo
¿por que el brocoli es la verdura ideal para bajar de peso?
Gastronomía

¿Por qué el brócoli es la verdura ideal para bajar de peso?

Además, es una opción rápida, económica y deliciosa que podés preparar en minutos y adaptar a tu gusto.

Ingredientes del licuado para bajar de peso

  • 1 taza de agua o leche vegetal (como avena o almendra)
  • ½ banana o una manzana verde
  • 2 cucharadas de avena
  • 1 cucharadita de semillas de chía o lino
  • Jugo de medio limón
  • Un puñado de hojas de espinaca o kale
  • Endulzante natural a gusto (como miel o stevia)
  • Cubos de hielo (opcional)

Paso a paso para preparar el licuado

  1. Hidratá las semillas: colocá las de chía o lino en un poco de agua por 10 minutos para que liberen su mucílago, ideal para mejorar la digestión.
  2. Mezclá todos los ingredientes: en la licuadora, agregá la fruta, avena, semillas hidratadas, líquido base y el jugo de limón.
  3. Licuar hasta obtener una textura cremosa. Si lo preferís más liviano, agregá más agua o hielo.
  4. Serví y tomá al instante para aprovechar todas las vitaminas y minerales.

¿Por qué ayuda a bajar de peso?

Este licuado es rico en fibra soluble, lo que genera sensación de saciedad y evita los picos de azúcar en sangre. Además, el limón y las hojas verdes aportan antioxidantes y facilitan la eliminación de toxinas, mientras que la avena mantiene estable el nivel de energía.

Incorporarlo a tu rutina diaria, acompañado de una dieta equilibrada y ejercicio regular, puede ser una herramienta eficaz para alcanzar tus objetivos de peso.

Tip extra

Si querés potenciar su efecto detox, podés sustituir el agua por agua de coco y agregar un trozo pequeño de jengibre fresco. Te dará un toque picante y un plus en la quema de grasas.

