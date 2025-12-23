Panettone navideño rápido y fácil: el clásico de las fiestas, sin horas en la cocina

El panettone es mucho más que un pan dulce: es un ritual. En la mesa navideña argentina ocupa un lugar protagónico, acompañado por sidra, brindis familiares y charlas que se estiran hasta la medianoche. De origen italiano, nacido en Milán, este clásico llegó al país de la mano de la inmigración y se convirtió en una tradición que atraviesa generaciones.
Si bien la receta original requiere largas horas de levado y mucha paciencia, existen versiones adaptadas a la vida cotidiana. Esta propuesta rápida y fácil permite obtener un panettone tierno, húmedo y bien aromático en menos de tres horas, sin resignar sabor ni textura. Ideal para quienes quieren hacerlo en casa sin complicaciones o incluso regalar algo casero en las fiestas.
La preparación comienza con la activación de la levadura en leche tibia y azúcar, un paso clave para lograr una buena esponjosidad en menos tiempo. Luego se integran huevos, manteca derretida, miel, ralladuras cítricas y esencia de vainilla, antes de sumar la harina y formar una masa suave. El toque final lo dan las frutas abrillantadas y pasas, aunque también se puede optar por chips de chocolate para una versión más golosa.
Tras un levado breve, la masa se coloca en moldes de panettone y va al horno hasta dorar. El resultado es un pan dulce clásico, perfumado y rendidor, perfecto para compartir en Navidad y Año Nuevo.
Datos clave de la receta
Tiempo total de preparación: aproximadamente 2 horas y 30 minutos
Rinde: unas 10 porciones generosas
Cocción: 35 a 40 minutos en horno a 170 °C
Ingredientes principales
Harina 0000, azúcar, levadura seca, leche tibia, huevos, manteca, miel, ralladura de naranja y limón, esencia de vainilla, frutas abrillantadas, pasas y, opcionalmente, chips de chocolate o un toque de licor.
Valor nutricional aproximado (por porción)
Calorías: 340
Carbohidratos: 55 g
Azúcares: 25 g
Grasas: 10 g
Proteínas: 6 g
Conservación
El panettone casero puede conservarse hasta 4 días a temperatura ambiente en un recipiente hermético, o hasta una semana en la heladera, bien envuelto en film para mantener su humedad.