"¿Yo señor?, no señor": Kulfas, ante la justicia, negó todo lo que había dicho en su off a periodistas opositores

Pero no hubo ni empate agónico ni triunfo milagroso. Más bien, el resultado se mantuvo y Kulfas se fue del partido con goleada en contra.

Tras sus dichos, y el contenido de su interminable carta de renuncia (14 páginas), replicados profusamente por distintos medios, y tomado por la oposición política como carne de denuncia penal, el ex ministro fue citado por la Justicia, corporizada en este caso en el juez Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli.

En presencia de estos dos agentes de la ley, Kulfas, con la obligación procesal de “decir verdad”, no sostuvo nada de las versiones que había desparramado en el Off y en la extensa misiva de renuncia al Presidente. En presencia de estos dos agentes de la ley, Kulfas, con la obligación procesal de “decir verdad”, no sostuvo nada de las versiones que había desparramado en el Off y en la extensa misiva de renuncia al Presidente.

“No me consta que haya delito”, le dijo Kulfas a Rafecas, y sobre la licitación “a medida”, se limitó a contradecirse al admitir que "la adjudicación a Techint está justificada en la premura por realizar la obra".

La versión de Kulfas ya había sido desmentida por ENARSA, por otra fabricante de chapa laminada que había reconocido que no estaba en condiciones de producir los insumos necesarios para el gasoducto, y hasta por otros periodistas, opositores pero informados, como Carlos Pagni, que criticaron a los cambiemitas que habían peregrinado a Comodoro Py por “hacer una denuncia penal con los tuits del sábado, sin leer los diarios del domingo”, poblados de desmentidas.

La oposición, que hace pocas horas canonizaba a Kulfas, ahora le pide la hoguera por hereje.

El ex diputado mendocino Luis Petri, en sus redes sociales, mostró su indignación: “Lo de Kulfas es gravísimo, si existió corrupción, ahora la niega y por tanto la encubre y si no existió corrupción sembró irresponsablemente un manto de sospechas que pone en peligro una obra energética vital para el país”.

El verborrágico diputado macrista Fernando Iglesias hizo lo suyo: “Una denuncia carente de consistencia técnica cuyo único efecto será paralizar el gasoducto. ¡Truchos hasta para las denuncias! “

Otros dirigentes y militantes opositores recorrieron el mismo camino que los preopinantes:

