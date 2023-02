Ya es un hecho: Juan Carlos Gioja será el candidato a intendente de Rawson

Opinión ¿Será o no será? Los ensayos de laboratorio de Gioja a la pregunta del millón

Pero a pesar de que están estos nombres en el bolillero, el que siempre tuvo más chances fue el propio Juan Carlos. La razón es sencilla, al menos así lo dejaron entrever desde el espacio. “Es el que más mide”, apuntaron.

Está tomando tanta fuerza la candidatura de Juan Carlos en Rawson, que en un acto de Lealtad Justicialista el propio Salvadó dijo que hay que apoyar al ex intendente porque volverá, usando la misma palabra que su hermano en campaña.

Lo único que podría cambiar la estrategia es la recuperación de Gioja tras enfrentar una serie de problemas de salud. De esto dependerá si será candidato.

Juan Carlos fue uno de los hermanos que acompañó al diputado nacional José Luis Gioja durante el lanzamiento de su campaña en la sede central del partido, en donde anunció que iba a competir por la gobernación. Allí, junto a César Gioja, oficiaron de apoyo inquebrantable al ex gobernador de San Juan.

La incógnita ahora pasa por definir si Lealtad competirá por adentro o por afuera del ex Frente Todos. Hasta el 23 de febrero habrá tiempo para definir. Es sabido que las negociaciones políticas suelen tener el gancho a última hora.

En La Rosca de cada domigo, el periodista Fernando Ortiz, informó sobre algunos de los nombres de candidatos a intendentes que se manejan en el giojismo. En Santa Lucía, todo apuntaría al ex ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina; en Rivadavía iría Facundo Perrone; en Capital el actual diputado Leonardo Gioja. En Jáchal estará Silvia Cabrera. En 9 de Julio, Norma Bonillo. En Caucete, puede ser la funcionaria del Ministerio de Defensa de la Nación, Daniela Castro, mientras que la dirigente Natalia Alcaraz es ficha puesta. En Chimbas el giojismo tiene a la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daiana Luna; el abogado Federico Caroprese; y la ex directora de Acción Social y el ex director de Deportes de Fabián Gramajo, Melisa Llanos y Carlos Mercado, respectivamente.