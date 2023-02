Las condiciones del giojismo y los nombres propios que pondrán en la cancha

Esa es la principal razón por la que el giojismo apoyó la ley de lemas en la Cámara de Diputados. Convenía. El Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad), luego de la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), era la forma de no regresar a las internas en cada partido, donde ya conocían el resultado. Además, agradó la idea de la tributación de votos. Ellos le aportaban a Uñac o Uñac les aportaba a ellos. Las cosas cambiaron desde entonces. En el giojismo aún no definen si presentaran un sublema bajo el mismo lema que el Gobernador, o no, e irán en un frente con el presidente del Frente Renovador provincial, el ex intendente de la Capital, Franco Aranda, y el titular del Partido del Trabajo y la Equidad (Parte) -que responde al presidente Alberto Fernández- el bodeguero Martín Azcona.

Altas fuentes de Lealtad Justicialista -que junto con el Partido del Trabajo y el Pueblo (Ptp) ahora forman el espacio San Juan Vuelve- dijeron a este diario que decidirán cómo jugar esta semana y lo comunicarán lo más cercano a la fecha límite posible. Es decir, el 23 de febrero, cuando haya que presentar las alianzas ante la Justicia Electoral. Será así de no mediar inconvenientes o cambios drásticos en las relaciones de poder. Por ejemplo, las fuentes aseguraron que todavía no hay comunicación con el Gobernador y que, de momento, pesa la opción de ir por fuera del frente uñaquista San Juan por Todos, ex Frente de Todos. Sin embargo, antes de las definiciones que se esperan, hay una que pasó desapercibida, según el giojismo: la concreción del Congreso del PJ sanjuanino para reformar la Carta Orgánica y adaptarla a las nuevas reglas del código electoral.

Será la primera vez que las facciones se verán las caras después del 2020. La fecha: desconocida por ahora, pero previa a la última semana de este mes.

Sobre las variables que la cúpula de Lealtad Justicialista considera necesarias para la unidad bajo un mismo lema, la editorial de Tiempo de San Juan ahonda lo suficiente. Sólo se dirá aquí que el giojismo pide “mismas condiciones de juego”, dijeron los operadores. “Queremos una cancha equilibrada”, indicaron. Para ellos, eso es: recursos económicos, libertad de acción militante -trabajar por fuera de las órdenes del presidente del PJ, Sergio Uñac- y mayor llegada a los medios de comunicación. Con base en eso, decidirán. Al menos, eso dejaron trascender. Cabe señalar que, dentro del espacio que responde al legislador nacional, también hay opiniones enfrentadas. Están quienes quieren sentarse a negociar con Uñac y quienes no. “Podemos ser la verdadera oposición”, se entusiasma un soldado de Gioja. “Nosotros no tenemos nada hoy, yendo por afuera manoteamos alguna intendencia y diputaciones departamentales”, comentó.

La pregunta es si tendrán los nombres propios para hacerle frente a una elección que, a todas luces, será reñida entre peronistas y también con Juntos por el Cambio. La respuesta es inmediata: “Nosotros tenemos un solo voto que es el del Flaco, no vale la pena dividirlo mucho”. Ergo, no habrá tantos aspirantes a las intendencias, van a intentar que haya uno solo y que la figura del ex gobernador se concentre ahí. Quizá la excepción sea Chimbas, donde el giojismo tiene cuatro figuras, a saber: la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daiana Luna; el abogado Federico Caroprese; y la ex directora de Acción Social y el ex director de Deportes de Fabián Gramajo, Melisa Llanos y Carlos Mercado, respectivamente.

En tanto, en Santa Lucía el ofrecimiento está hecho para el ex ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina. Falta que acepte. En Rivadavia ya está confirmado que irá el abogado Facundo Perrone, ex secretario de Asuntos departamentales de la Junta justicialista. Lo mismo en Capital, donde participará el diputado provincial Leonardo Gioja, una ficha fuerte por el apellido y la cercanía con el Flaco. En Jáchal estará Silvia Cabrera. En 9 de Julio, Norma Bonillo. En Caucete, puede ser la funcionaria del Ministerio de Defensa de la Nación, Daniela Castro, mientras que la dirigente Natalia Alcaraz es ficha puesta. La incógnita es Rawson. Bueno, las fuentes indicaron que hay dos conocidos para el puesto: el cuartetero Roberto “Yeyo” Sosa y el diputado provincial Juan Carlos Gioja. En estricto off, afirmaron que será el hermano del ex mandatario el candidato, pese a sus problemas de salud -lo intervinieron quirúrgicamente dos veces- y sus propias ganas. “Está enfocado en el armado provincial, pero más temprano que tarde va a aceptar, en dos semanas lo tenés listo para caminar los barrios”.