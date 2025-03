¿Y si te llama Peluc? El armado de LLA con exintendentes, empresarios estilo Escobar-Ponte y libertarios puros

La novedad está en la foto con el exjefe comunal de Zonda y actual diputado provincial, Miguel Atampiz. El dirigente bloquista invitó a Peluc a la celebración por el 90° aniversario del departamento. Se sentaron juntos en primera fila, ante la atenta mirada del presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, y la sorpresa de los diputados orreguistas Enzo Cornejo y Gustavo Usin.

La presencia de Peluc disparó las especulaciones. Ciertamente, el bloquismo intenta acordar con La Libertad Avanza una alianza para las legislativas. Sin embargo, el líder de los libertarios sanjuaninos está más interesado en sumar individualmente a las fichas que considera valiosas. ¿Bloquistas con peluca? Tal vez Atampiz pueda dar el primer paso, tal vez puede acercar posiciones y formalizar la sociedad entre el cantonismo y el mileísmo.

Por ahora, el viernes en la noche, en Zonda, los libertarios lograron un approach con el diputado bloquista. Es parte del armado que edifica La Libertad Avanza. Hasta ayer la noticia pasaba por Rawson. En ese departamento, Peluc sumó al exjefe comunal Carlos Fernández, quien fue socio del extinto Frente para la Victoria a través del partido Unidad Democrática. El dirigente lideró el departamento —uno de los bastiones del peronismo— en dos períodos consecutivos: 1991-1995 y 1995-1999. También fue diputado provincial y concejal durante la gestión del exintendente Mauricio Ibarra. En 2023, intentó nuevamente conducir el municipio bajo la órbita del orreguismo con el eslogan: "Sabemos cómo hacerlo porque ya lo hicimos".

Este diario ya publicó las otras dos incorporaciones de La Libertad Avanza en términos territoriales. En Calingasta, el exintendente Adolfo Ibazeta, ligado al peronismo de corte basualdista, gobernó en los períodos 1999-2003 y 2003-2007. Este departamento presenta un condimento extra: el actual cacique calingastino, Sebastián Carbajal, mantiene una solapada admiración por el Presidente de la Nación. No dio el salto al armado libertario por cuestiones partidarias, ya que es presidente de la Junta Departamental Justicialista.

En tanto, en Valle Fértil, Peluc sumó a Ángel Carrizo, quien comandó el departamento en los mismos períodos que Ibazeta. Carrizo tuvo un paso por el basualdismo, pero en 2023 intentó regresar a la intendencia bajo el ala del entonces gobernador Sergio Uñac.

Desde el entorno del presidente de La Libertad Avanza en San Juan indicaron que las incorporaciones del sector que proviene de la "casta" aportan experiencia en los departamentos, pero no tienen una proyección individual en términos electorales. En otras palabras, no pueden ser candidatos. Aunque, según evalúan los operadores libertarios, existe la posibilidad de habilitarlos para sumar cuadros jóvenes que en el futuro funcionen como potenciales postulantes.

La otra pata en construcción para configurar el tridente mileísta son los empresarios. Peluc mantiene una relación estrecha con el exgobernador Jorge Alberto Escobar. La primera vez que el exmandatario provincial contactó al representante de Milei, tras mucho tiempo sin comunicación, fue luego de una emisión de Off the Record, el streaming de Política de Tiempo. En ese programa, el diputado destacó la importancia de encontrar a un empresario sanjuanino capaz de liderar un proyecto político alineado con las ideas liberales impulsadas por el Presidente, como ocurrió en su momento con Carlos Menem.

"Para mí fue el mejor gobernador de la historia. Yo era muy joven y aprendimos a hacer política. Es el mejor gobernador para la sociedad de San Juan. Nos hizo conocer cómo era gobernar. Se gobernaba sin un peso. Gobernar con plata, gobierna cualquiera. Él tenía ideas liberales. Reactivó la construcción privada y entregó más casas que Gioja en sus períodos", dijo en octubre del año pasado.

Una de las posibles apuestas de La Libertad Avanza es el empresario Pedro Ponte. Sanjuanino con una extensa red de influencias en el sector privado de la provincia y de Río Negro, es el expropietario del Grupo Semisa y expresidente de Sportivo Desamparados. Actualmente, se dedica al rubro del transporte público de pasajeros, luego de años de proveer servicios al sector minero, principalmente a Barrick Gold en el emprendimiento Veladero.

Ponte también incursionó en el mercado inmobiliario. Primero compró el histórico chalet Aubone, una joya arquitectónica emplazada en un predio de seis hectáreas donde funcionaba la bodega de Saúl Aubone y donde hoy tiene sus oficinas. Recientemente, inauguró una hostería en Villa La Angostura, uno de los parajes patagónicos más reconocidos por sus paisajes y oferta gastronómica.

Este diario habló con el empresario del transporte, quien tiene a su cargo alrededor de 1.000 empleados. Marcó su respaldo al Presidente y valoró la estabilidad económica: "Milei está haciendo las cosas bien. Se puede ir al supermercado y estar tranquilo. Se puede presupuestar y cumplir. No estoy conforme, estoy contento con este Gobierno", expresó. Además, hizo una mención a la gestión de Marcelo Orrego: "Recién lleva un año, no conozco la caja, seguro está cuidando los recursos. Pero sí veo una provincia en piloto automático".

Asimismo, Peluc logró contener a los libertarios originales en dos rangos etarios. Ambos están incluidos en la estructura partidaria de La Libertad Avanza. Por un lado, el referente de los jóvenes, Mahor Caparrós, quien lidera Las Fuerzas del Cielo, el brazo más combativo de Milei. Por otro, el expresidente de la Federación Económica, Dino Minozzi, quien se describe como un liberal clásico. "Yo fui dirigente universitario en la UPAU, que tenía ideas liberales. Me pasó lo que les pasa a los jóvenes que están con Milei: el primer impulso es por simpatía porque estás cansado de algo. No me gustaba la centroizquierda. La Franja Morada era como La Cámpora, salvando las diferencias ideológicas", dijo en Off the Record en julio del año pasado.

¿Viene Sturzenegger a San Juan?

Tiempo consultó a Peluc, que afirmó que no hay una fecha estimada para el arribo del ministro de la Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. No obstante, la visita a San Juan tiene que suceder sí o sí para el lanzamiento de la agrupación de profesionales La Púrpura.