¿Votar a los 13 años? La dirigencia política de San Juan opinó sobre la iniciativa de Javier Milei

La propuesta para bajar la edad de votación a 13 años está siendo discutida intensamente. Aunque desde el Gobierno reconocieron que el tema aún está en sus primeras etapas, argumentaron que la edad de votación debería estar alineada con la de imputabilidad, que Milei también propuso reducir de 16 a 13 años.

En San Juan, el presidente de Acción para una Democracia Nueva (Adn), Javier Pelletier, respaldó que los adolescentes de 13 años elijan autoridades municipales, provinciales y nacionales. El dirigente está alineado con el León libertario y conduce el partido que lo llevó al cuarto oscuro local. "Me parece una decisión positiva. Son personas iguales a todas y tienen la capacidad de elegir quién realmente quieren que los gobierne. Obviamente, con ayuda educativa que les permita entender más en la parte política, o sea, que enseñen en las escuelas las funciones que cumple el presidente y, de ahí, tener ese poder de decisión", dijo.

El sector libertario que representa el titular de Ideas de la Libertad, Carlos Montiveros, se mostró refractario a la idea presidencial. "No estoy muy de acuerdo con que bajen la edad para poder votar. Si bien pueden tener consciencia entre el bien y el mal, no creo que tengan consciencia para saber qué es lo políticamente correcto para un país", opinó. Por contraste, afirmó que está a favor de bajar la edad de inimputabilidad.

El presidente del Pro San Juan, el diputado provincial Enzo Cornejo, expresó que respeta al Presidente y que es "un convencido de que debemos ofrecerle las herramientas necesarias para gobernar", pero "hablar en estos tiempos de temas vinculados a una elección no lo creo oportuno. La agenda debe ir más de la mano de políticas que resuelvan o mejoren el día a día de los argentinos, como lo es el caso de la baja de la imputabilidad a 13 o 14 años". En ese sentido, Cornejo consideró que "esa es una discusión que debe darse y es hora de hacerlo para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y generar ese cambio que se pide a gritos".

Por su parte, el jefe de asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo, dijo que "es un tema que no había pensado y que es complicado si no hay estudios previos de carácter sociológico para ver distintos planos y saber las conclusiones. A los 16 años, no siendo obligatorio, estaba bien. A los 13 me parece mucho. Hay que estudiarlo muy bien. Pero, en principio, no es lo que me parece más positivo para la sociedad".

Otro dirigente que expresó sus dudas al respecto es el presidente del Partido Bloquista, el diputado provincial Luis Rueda. El titular del partido de la estrella manifestó: "Me parece que no se puede instalar el tema de un momento para otro. La Ley de los 16 años estuvo cuestionada, pero hubo charlas y talleres con los jóvenes para escucharlos. Habría que hacer lo mismo ahora. Pero no tengo una opinión formada. Hay que escuchar y trabajar el tema".

En la vereda de enfrente al proyecto, ya decididos a no apoyar la propuesta, está el peronismo sanjuanino. El exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, dijo que a los 13 años "son muy chicos para votar. Los 16 son una edad donde los adolescentes pueden comprender el acto voluntario de elegir". En tanto, el diputado nacional Walberto Allende informó que "todavía no hay un proyecto" y calificó la idea como "una locura". Para el legislador nacional, no va a prosperar la baja de la edad de la ciudadanía.

El fundador de Hacemos por San Juan, el exintendente de la Capital Emilio Baistrocchi, que está enrolado en el proyecto nacional del cordobés Juan Schiaretti, también opinó en contra. Incluso lanzó una crítica implícita al kirchnerismo y a Sergio Uñac por cambiar reglas del juego electoral. "La psiquis de un chico de 13 años, recién salido de la primaria, está llena de emociones, enfocada en sí mismos, en su imagen y sus expectativas. Pensar en incorporarlos a la política es una infamia. Representa un aprovechamiento de la política, peligroso para los jóvenes y para nuestra sociedad. Ya hemos visto el resultado de modificar los sistemas electorales por intereses personales", dijo.

El representante del expresidente Alberto Fernández en San Juan tuvo una fuerte crítica a la iniciativa libertaria: "Creo que hay una edad en la que los los jóvenes son súper vulnerables y tenemos una sociedad que se ha dedicado, no a cuidar a los jóvenes, se ha dedicado al contrario a exponerlos a castigarlos y ahora en la última elecciones a engañarlos". "Dentro de esa franja etaria, las modas son súper importantes y se te puede poner de moda un tipo como Milei y entonces tenés un problema grandísimo. No pasa por que no tengan derecho, pasa por una cuestión de madurez", agregó.

Finalmente, el dos veces presidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, argumentó contra la idea del Presidente. "Bajar la edad de la ciudadanía es tan demagoga como la del kirchnerismo cuando la bajó a los 16. Si uno recuerda, el kirchnerismo tuvo un predicar enorme en los adolescentes, estaban de moda las ideas chavistas. Diez años después, las crisis económicas, la indigencia y los abusos del kirchnerismo, toda esa juventud giró al extremo ideológico, la ultraderecha. Bajar la edad responde a un interés especulativo. Antes de hablar de estas cosas, el Gobierno tiene que preocuparse de la situación de la educación", dijo el presidente de Generación para un Encuentro Nuevo en San Juan.