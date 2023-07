Velasco, la candidata de Bullrich en San Juan: seguridad, piqueteros y radicalismo

La precandidata a senadora nacional en segundo término por la lista de Patricia Bullrich en San Juan, María Luisa Velasco, participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y contó por qué eligió acompañar a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. También comentó qué hacer con los piqueteros.

Velasco, que es especialista en Inteligencia y Crimen Organizado egresada de la Universidad de Buenos Aires, dijo que "rara vez ocurre en estas coaliciones que se coincida en un mismo programa. Lo que hace a la diferencia es la impronta que cada uno le puede poner. Yo me identifico por la temática a la que Patricia Bullrich y Luis Petri se han abocado, que es la seguridad. Es donde me siento cómoda. Creo que hay que aportar algo porque es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía".

Acto seguido, comentó que es "formadora de los actuales policías. Hay una camada grande de oficiales y suboficiales bajo un paradigma preventivo", pero que "no se refleja la parte organizacional en la intervención".

Luego, afirmó que "muchas personas despotrican contra la Policía, pero cuando usted tiene el más mínimo problema a quién acude, a la Policía. La consigna que nosotros empezamos a impartir dentro de la facultad fue que se los llame y que los respeten por el conocimiento y no por la portación de armas. En San Juan profundizaría la prevención".

En ese sentido, dijo que la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio "en ningún momento descarta la prevención porque si no, no pondría el foco en la educación. Ella establece tres áreas a las que le va a dar prioridad: economía, educación y seguridad. Van de la mano. Lo que no implica que el Estado y el gobierno de turno tenga el monopolio legítimo de la fuerza, una fuerza progresiva".

Velasco explicó a qué se refiere Bullrich con el lema "es todo o es nada" de la campaña electoral. "Bullrich dice que queremos todo república, todo instituciones, todo respeto por el derecho de todos, por los derechos humanos. Esa es la oposición", señaló.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100064704307074%2Fvideos%2F641256284636996&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD Hoy Leonardo Gioja y María Luisa Velasco Publicado por Tiempo de San Juan en Miércoles, 12 de julio de 2023

Sobre los movimientos sociales, que devienen en piqueteros con acciones como cortes de calles y largas protestas, Velasco dijo "voy a llegar a un lugar común, que no por ser un lugar común deja de ser una realidad. Hay que cortar con la intermediación. Porque la intermediación de personas con los beneficiarios de planes sociales, de ayudas estatales, son los que los tienen como rehenes".

Por eso, "si vos cortás eso, cortás el primer paso". "Se hace con una medida muy sencilla que es bancarizar a todos. Así nadie queda sujeto a la extorsión como ir a una marcha porque si no, no me pagan. Sabemos que existe", apuntó.

También hay que "establecer protocolos de actuación para que las fuerzas de seguridad actúen en la medida en que no se respete el derecho de todos. Porque puedo establecer perfectamente protocolos de actuación para que los que quieren protestar, protesten, pero los que quieren circular e ir a su trabajo, también lo hagan".

Por otro lado, contó por qué eligió el radicalismo para su militancia. "Soy radical porque es una filosofía de vida. Alfonsín te la hacía sentir carne. Era un gran intelectual. La UCR siempre eligió el diálogo y rechazo la violencia como forma de lucha. Luchar no es ir a las armas. Se puede luchar con argumentos. Eso me atrajo", refirió Velasco.