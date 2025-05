Uso de celulares en las escuelas de San Juan: cómo es el proyecto para regularlo

En la Cámara de Diputados de San Juan fue el diputado oficialista Enzo Cornejo presentó un proyecto para regular el uso del celular en las escuelas. "No es para prohibir", aclaró el legislador.

La idea no es prohibir completamente el uso de estos dispositivos sino "regular para que los celulares no se utilicen en el horario de clase, salvo alguna cuestión pedagógica de que cualquier docente tenga la iniciativa de enseñarle a los chicos", remarcó el diputado.

"Nosotros como parte del gobierno no podemos mirar para otro lado, a su vuelta capacitación de la comunidad educativa también, en la prevención, en la detección temprana relativo a los efectos nocivos del uso también excesivo de la pantalla y los riesgos de adicción que están asociados a esta utilización de estos aparatos. Esto no es coartar, no es ser autoritario, es regular y ordenar ", destacó Cornejo, en diálogo con Radio Sarmiento este jueves.

Qué dice el proyecto de ley

La iniciativa se estudiará desde este jueves en comisiones, es decir, que puede sufrir modificaciones en el debate interno antes de poder ser tratada y votada en el recinto.

El proyecto propone que "se regule el uso de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y digitales personales en nivel inicial, primario y secundario de estudiantes y personal docente de los establecimientos educativos de la Provincia de San Juan durante el horario de clases, salvo excepciones de uso pedagógico o de salud".

La Autoridad de Aplicación, dice el proyecto, será el Ministerio de Educación, u organismo que en un futuro lo reemplace. Serán funciones de la Autoridad de Aplicación:

Diseñar estrategias para adecuar el uso de teléfonos celulares, de dispositivos electrónicos y digitales personales en diversos contextos, siendo obligación de cada establecimiento educativo adaptarlas como parte integrante del acuerdo de convivencia.

Difundir mecanismos de control sobre el uso excesivo de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y digitales de uso personal.

Generar proyectos pedagógicos en las planificaciones de los docentes que aborden los contenidos de la Educación Digital que a su vez promuevan la conciencia sobre la prevención de los riesgos asociados al uso inadecuado de los celulares, dispositivos electrónicos y digitales personales; fomentando el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva por parte de los estudiantes en todos los niveles educativos aportando estrategias para la prevención de consumos digitales problemáticos.

Capacitación de la comunidad educativa en la prevención, detección temprana relativos a los efectos nocivos del uso excesivo de las pantallas y los riesgos de adicción asociados.

Por otro lado, será función de cada establecimiento educativo: