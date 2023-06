Uñac reveló que tuvo una "conversación extensa" con Scioli post presentación de frentes

Anuncio En La Rioja, el gobernador dice que hay litio pero en San Juan no le creen

Sobre eso, Uñac respondió que estuvo en contacto con los principales líderes del ex Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. "Esta mañana lo conversaba con Daniel Scioli, cuando estaba en Calingasta tuve una comunicación telefónica con él. Hemos conversado con Cristina, con Sergio Massa, con todos los referentes", dijo.

Acto seguido, resaltó que este tipo de vínculos son primordiales. "Es importante que lo hagan con los distintos gobernadores. Vamos a ver qué pasa". La prensa le consultó sobre una posible alianza con el embajador en Brasil que lo posicione como aspirante a la vicepresidencia. Principalmente, luego del empapelado de algunas arterias del centro sanjuanino con afiches en alusión a Scioli.

El Gobernador reveló que durante la charla se "dio marco para hacer un breve análisis a nivel nacional. Las primarias, si están habilitadas, en Nación son ley, hay que utilizarlas. Lo venía diciendo antes a los principales referentes".

¿Compañero de fórmula? El ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires dijo que "la fórmula va a ser federal. Mi compañero va a venir del interior. Cuando ustedes ven en cada una de mis etapas políticas siempre he tenido un fuerte compromiso con el interior del país". Sin embargo, Uñac señaló que no escuchó nada al respecto por ahora. "Lo importante es que haya competencia", resaltó.

En cuanto a las Paso locales, el mandatario provincial opinó sobre las dobles candidaturas: "No sería bueno". Y ahondó: "Es como jugar a la quiniela a la cabeza y hasta los diez. No sería bueno. Quien juega para una categoría tiene que aguantarse ganar o perder".

Además, adelantó que en el frente oficialista Unión por la Patria "puede haber dos candidatos. Serán definiciones que tomaremos como frente".