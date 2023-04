Uñac: "Me animan los números de la economía de San Juan, me preocupan los de la economía nacional"

Camino a las urnas Carlos Gómez apuntó contra Gramajo: "No es imbatible en Chimbas"

Video "El progreso no cansa": así es el primer spot de campaña de Uñac y Andino

"Me animan los números de la economía de San Juan, me preocupan los números de la economía nacional. El Banco Mundial ha dicho que es muy probable que Argentina crezca muy poco o no crezca en todo el año. Eso, obviamente, va a impactar en todas las provincias. En San Juan va a crecer este año; da un crecimiento moderado", expresó de antemano el mandatario provincial.