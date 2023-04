Uñac sobre las impugnaciones: "Si hubiese sido al revés la decisión, yo hubiese acatado"

Consultado por los medios presentes, el actual mandatario provincial que busca ir por la re reelección dijo “salió a favor de lo que nosotros veníamos diciendo. Era un capricho de algunos sectores, pero no hay ninguna limitación en lo constitucional”.

Y continuó “si hubiese sido al revés la decisión, yo hubiese acatado, como cuando judicializaron la eliminación de las primarias y salió en contra la primera instancia y yo no dije nada, solo acatar. Quienes integramos los distintos poderes del estado sabemos que la resolución de la Justicia uno puede compartirlas o no, pero tiene que acatarlas”.

Por su parte, desde Unidos por San Juan el abogado patrocinador del frente, Oscar Cuadros, adelantó en declaraciones a Estación Claridad que avanzarán con el pedido de impugnación en la Corte Suprema de Justicia, pasando por encima la Corte local, para que sea el máximo órgano del Poder Judicial quien decida sobre la candidatura de Sergio Uñac.

Pese a ello, el gobernador provincial aseguró que está convencido de su candidatura. “Si no, no me hubiese presentado”, señaló.

“Cada uno de los desafíos judiciales que ha ido plantando la oposición, tanto la externa como la interna, nos han ido dando la razón. Esperemos que esto siga así. No he tenido conversaciones en este último tiempo, producto de la campaña no, pero seguro seguirán apelando la decisión. Nosotros vamos a seguir respetando”, remarcó Uñac.

Cabe recordar que las impugnaciones fueron presentadas por Unidos por San Juan, por la subagrupación Evolución Liberal (liderado por Sergio Vallejos) y el partido municipal Hordem. “Por unanimidad el Tribunal Electoral desestimó las impugnaciones contra la candidatura de Uñac”, fue la comunicación que trascendió el fin de semana, dando el OK al menos desde la provincia de la candidatura de Sergio Uñac.