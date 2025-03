Un partido sanjuanino afín a Milei lanzó su lista de precandidatos a diputado nacional

Son: Marcelo Varela (médico), ex candidato a intendente de Santa Lucía; Gastón Briozzo (contador), excandidato a vicegobernador; Inés Fachineti (docente), ex candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza; Nery Mingolla (emprendedora), ex candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza y actual vicepresidenta de Ideas de la Libertad; Celeste Clavel (coach, community manager), coordinadora de Ideas de la Libertad; y Bautista Peralta (informático), también coordinador del partido.

El armado responde a una lógica particular dentro del esquema libertario. Según fuentes partidarias, el enfoque no está puesto en un solo candidato, sino en fortalecer el partido en su conjunto. "El candidato es el partido", deslizó un dirigente clave en off the record.

Montiveros, presidente del espacio, busca instalar nuevos dirigentes en el escenario político provincial. “Democráticamente en asamblea se eligieron los nombres”, destacan desde Ideas de la Libertad, aunque insisten en que la lista no es definitiva. "Un orden de acuerdo a lo que mida cada uno", explican sobre la estrategia para definir quién liderará la boleta.

El partido sanjuanino tampoco descarta la posibilidad de confluir en un frente más amplio. “Si aparece una alianza, estamos abiertos”, señalan, dejando la puerta entreabierta para futuras negociaciones con sectores libertarios o de centroderecha afines al oficialismo nacional.

Sin embargo, el desafío de Ideas de la Libertad no solo radica en instalarse electoralmente, sino también en diferenciarse de La Libertad Avanza sanjuanina, que tiene como principal referente al representante de Milei en San Juan, José Peluc.