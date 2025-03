Un gremio docente rechazó la oferta del bono de $100.000 propuesto por el Gobierno de San Juan

El gremio aclaró que el rechazo no es solo una objeción a un bono transitorio, sino una demanda de soluciones más profundas y duraderas para el sector educativo. AMET insiste en que el bono no resuelve los problemas estructurales que afectan a los docentes, quienes exigen una revalorización real de su salario. En este sentido, el gremio busca que el bono sea incorporado al salario básico, y no quede como un pago adicional temporal que no refleje una mejora sustancial en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además de este reclamo, AMET reitera su petición histórica, que data de 2024, por un incremento de los puntos de los cargos en el nomenclador, mejoras en la conectividad para los docentes y otros ajustes necesarios para enfrentar la creciente carga laboral y las condiciones del sistema educativo.

A pesar del rechazo de AMET y UDAP, la postura de la Unión Docentes Argentinos (UDA) aún no ha sido definida, aunque es probable que también se sume a la negativa. La situación se resolverá en la próxima reunión conciliatoria, agendada para el jueves 3 de abril, en la que se espera que el Gobierno y los gremios continúen las negociaciones para encontrar un acuerdo que satisfaga las necesidades del sector docente.

El Gobierno de San Juan ve "difícil" mejorar más la propuesta salarial a docentes

La situación es compleja: los gremios están en medio de una conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo para evitar los paros que ya habían sido definidos por 48 horas. En este ámbito, la patronal ofreció darles un bono de 100 mil pesos en dos veces más no descontarles el día de paro del 5 de marzo, pero UDAP ya anunció que no acepta, mientras que UDA y AMET decidirán esta semana en consulta con sus afiliados.

"Esperamos que podamos lograr este acuerdo, tenemos fe, nunca vamos a perder la fe y la esperanza de encontrar un acuerdo lo que se ofreció no es poco, son 100.000 pesos en dos cuotas porque es lo que podemos hacer, más el no descuento del día de paro que son entre 40.000 pesos para arriba, depende de las horas que tenga un docente de los que han hecho paro", aseguró Achem este martes, en diálogo con radio Estación Claridad.

Y advirtió que "el problema de no llegar al acuerdo es que no lo vamos a poder pagar ese bono, esa mejora y vamos a tener que hacer el descuento del día de paro y eso es lo que no quiere el Gobierno, pero es lo que la ley nos obliga. Esperemos que podamos llegar a un acuerdo que sea fructífero para todos".

En esta negociación, que se dio luego de que en paritaria el Gobierno hiciera una oferta para febrero y marzo que decidió liquidar a pesar de que los gremios los rechazaron, se da en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, bajo la idea de poder descomprimir el conflicto salarial. Por ahora no se ve una luz al final del camino.

"Nosotros siempre vamos con la esperanza de poder acordar. Nosotros vamos sin prejuicios, pero en San Juan nos conocemos todos, los que venimos trabajando en política, y obviamente los gremialistas trabajan en política desde hace muchos años, y sabemos también sus posiciones, inclusive político-partidarias. Y no es una crítica, es una realidad desde la que hay que partir. Lo peor que uno puede hacer es maquillarse o ignorar la historia", analizó el funcionario orreguista sobre si considera que en la negociación hay ingredientes político-partidarios que entorpezcan el llegar a un acuerdo.

Agregó Achem que "yo creo que el trabajo y la recomposición, no solo salarial, sino general, de la docencia, requiere de un trabajo arduo. Nunca consiguieron o mejoraron. Por lo tanto tampoco podemos pretender que por una varita mágica, que no existe en el Gobierno de San Juan, se solucione en un año lo que en 20 años se vino degradando. Es un gran desafío. Lo más importante de esto es la calidad educativa, y ahí es donde sí estamos muy preocupados, porque por desgracia el mayor programa educativo que tiene la provincia Comprendo y Aprendo, porque los chicos no saben leer y escribir".

No se esperan paros por el momento, debido a la imposición de la Subsecretaría de Trabajo. Achem recordó que "la conciliación obligatoria tiene 25 días, nosotros vamos a ocupar todas las herramientas que la ley nos permite para asegurar el dictado de clases como también estamos haciendo todo el esfuerzo para que llegue la mayor cantidad de dinero al bolsillo de cada docente".

Y concluyó el funcionario: "Esto que estamos proponiendo es bastante más equitativo, especialmente para los que menos ganan. Por eso llama la atención la negativa. Pero vamos a seguir trabajando". Y concluyó el funcionario: "Esto que estamos proponiendo es bastante más equitativo, especialmente para los que menos ganan. Por eso llama la atención la negativa. Pero vamos a seguir trabajando".

Hasta ahora, la única respuesta que se conoce es la del sindicato UDAP, que conduce Patricia Quiroga, que tuvo plenario de delegados el viernes. La respuesta es negativa, manteniendo su postura de exigir un aumento de 48 puntos en todos los cargos del nomenclador, la liquidación del código E66 con la misma grilla del E60 y un incremento del 100% en el ítem de Conectividad, planteo que fue rechazado por el Ejecutivo.