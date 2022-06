Un ex Presidente argentino confesó que quiso suicidarse

Ahora, en otras declaraciones alarmantes, confesó haber estado a punto de suicidarse.

"Estuve muy mal de salud por un remedio que había tomado y casi me suicido”, dijo el ex mandatario a Radio Perfil.

"Como no tengo médico de cabecera, no sé si en el club habían dicho que estaba deprimido y el 4% de los que toman ese remedio tienen 'ideas negras'. Intenté suicidarme, las personas que vivían en un piso alto que fui a visitar esa anoche no estaban. Cuando me subí al auto estaba enojado porque no estaban, y yo me quería tirar. Perdí la razón", admitió.

Duhalde no abundó en cuanto a la afección que habría sufrido, ni a la medicación que le hacía tener esos sentimientos de autodestrucción.

Finalmente, reveló que "costó mucho salir, pero estoy bien, dispuesto a trabajar en lo que hice siempre".