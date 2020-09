Otra vez Duhalde habló de Alberto, y lo comparó con De La Rúa: mirá qué dijo

Eduardo Duhalde sigue caminando por la cornisa con polémicas declaraciones.

Tras asegurar que en Argentina habría un golpe de Estado antes de las elecciones de medio término del 2021 (afirmación por la que pidió disculpas responsabilizando a un "brote psicótico", ahora volvió a disparar contra el presidente Alberto Fernández.

En declaraciones radiales apuntó que "el presidente está groggy, esta no contest, como estuvo De La Rua en un tiempo, como estuvo Duhalde cuando gobernaba", agregó, citándose en tercera persona.

Tras incluirse en la lista de los que a veces "no entienden como gobernar" aclaró que él estuvo en esa situación porque "son tantos los problemas y tantos los impactos psíquicos que recibe un presidente que llega un momento que tiene que buscar ayuda".

"El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios", amplió.