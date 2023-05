UDAP: Lucero no contesta los mensajes y Quiroga lo irá a ver igual

A menos de un mes de que se tenga que hacer el histórico traspaso de mando en el gremio docente UDAP, el 12 de junio, el saliente Luis Lucero y la entrante Patricia Quiroga no se han visto las caras. "Le mandé un mensaje hace 15 días y nunca me volvió a llamar, calculo que fue cuando recibió la denuncia en la Justicia electoral. Le he vuelto a mandar un mensaje y no me ha contestado", aseguró la sindicalista. Como dice que no logra enterarse de nada ni concretar la transición, Quiroga y su equipo planean apersonarse por la sede de calle Salta la semana próxima para chequear cómo está la institución.