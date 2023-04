UDAP: Quiroga denuncia una deuda de $73 millones de Lucero

Quiroga aseguró que en las últimas horas les notificaron desde la Farmacia del Solar, que es un negocio privado que tenía convenio con UDAP, que el gremio debe casi 23 millones de pesos . "Desde la farmacia nos llamaron para poder dialogar y decirnos lo que estaba sucediendo. Esta deuda es de todo el año pasado, y por la deuda en la farmacia dejaron de prestar el servicio y mandaron al gremio dos cartas documento de las cuales ninguna fue contestada. Ellos dicen que le llaman por teléfono a Lucero y no atiende. Iban a ejecutar la deuda pero me dijeron que tienen intenciones de hacer un plan de pago", afirmó la referente de la Lista Verde en diálogo con radio Estación Claridad este viernes.

La sindicalista dijo que esta farmacia les recibía a los afiliados el coseguro de UDAP que ofrece el descuento del 30% y que debe reintegrarlo el sindicato pero que esto último no sucedió y eso generó el rojo. Agregó que se enteraron "porque nos llamaron como nueva conducción", pero que hay otras farmacias que tienen similares convenios y la preocupación es que haya más saldos impagos a los que debe hacerle frente UDAP.

Además, Quiroga habló de una situación peor con AFIP. "Nuestra abogada entró en AFIP y es impresionante la deuda que tiene UDAP. Calculamos que más de lo que debe a la farmacia. Unos 50 millones de pesos", aseguró.

La electa secretaria general de UDAP remarcó que "estas deudas son de la gestión de Lucero y no las pagó".

Por otro lado, describió un estado alarmante de la farmacia de UDAP: "sabemos que despidieron 12 personas, de las cuales son 11 las que iniciaron juicio y una persona murió pero se sumará otro juicio, 12 juicios. La farmacia está desmantelada, pagamos el medicamento y recién a los 12 días lo entregan", afirmó.

Consultado por Tiempo de San Juan, Lucero se mostró medido y dijo escuetamente que "responderé en su momento, cuando tome conocimiento de lo que ella está hablando. Todo en su momento".

Complicada transición en el gremio docente

"Nosotros no tenemos comunicación, no hemos entrado al gremio. Le mandé un mensaje y me llamó Lucero y le dije que quería acercarme con mi equipo pero me dijo que todavía no", describió Quiroga el relacionamiento con la actual conducción de UDAP.

La sindicalista dijo que si bien no asumen todavía, ya fue proclamada por la Junta Electoral de UDAP la lista Verde como ganadora. Quiroga y su equipo sostiene que debe asumir a los 8 días de ser proclamados pero Lucero y su equipo entienden que deben quedarse hasta junio, cuando caducan los mandatos. Esto ya ha generado roces.

"Nosotros somos la próxima conducción y no asumimos todavía por lo que ellos son responsables hasta el día que se vaya", aclaró Quiroga sobre la delicada situación del sindicato de los maestros.

Se quejó también del manejo institucional de Lucero, sosteniendo que "de las 12 secretarías solo tienen 6 y renunció la mitad y no fueron al Ministerio de Trabajo de la Nación a cambiar esas personas, es como que está acéfala".

Quiroga dijo que apenas asuman harán una auditoría y que también prevén dejar los números claros al irse; Lucero recibió las cosas mal pero las ha empeorado.

Además, recordó que "seguimos luchando por Jáchal, ellos dicen que es de ellos por dos votos, pero fuimos a la Justicia porque votaron tres personas que no están afiliadas. Presentamos en Trabajo y en la Justicia ese reclamo".

Así, el traspaso de poder en UDAP se va complejizando, con fuertes cruces como fue la campaña. "Ayer lo primero que hice es llamarlo a Lucero, pero no me atendió. Le mandé todas las pruebas que tenía y no tuve respuesta", afirmó Quiroga. Y finalizó: "Para qué se querían quedar si están haciendo mal las cosas".