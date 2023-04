UDAP: un ninguneo y 8 promesas en la transición que se hace esperar

Pero las rencillas no quedaron resueltas en las urnas y aun persiste un fuerte tironeo entre ambos espacios. No hay contacto entre ellos y la transición se hace esperar. También Lucero, ahora desde la derrota, apeló a la misma medicina que sus contrincantes le endilgaron durante toda la campaña y en las marchas en la calle, reclamando por mejores sueldos para la docencia: la falta de representatividad.

verde.jpg Patricia Quiroga y su equipo de la Lista Verde, en épocas de campaña.

Sobre el proceso de recambio de mando, Quiroga dijo escuetamente a Tiempo de San Juan que "todavía no está la proclamación, estamos esperando eso, asi es que apenas tengamos vamos a ir a hablar con él. No hemos tenido ningún llamado por supuesto".

Lucero ratificó que "no hemos tenido ninguna charla, de ningún tipo". Y aprovechó para sentar su posición sobre fecha de traspaso y que no está dispuesto a adelantar ningún plazo. "Estamos trabajando para darle cumplimiento a las obligaciones que tenemos hasta el día 11 de junio de 2023 a las cero horas. Esto porque lo establece el estatuto gremial, y no el estatuto del docente como se dice por ahí, pero además, porque tenemos la certificación emitida el 11 de junio de 2020 y firma justamente la máxima autoridad de Nación del área respectiva. No solamente fija la fecha de mandato sino que también determina la certificación de todos los compañeros que integran el secretariado. No hay un antecedente de que se haya producido en el marco de lo legal, de lo establecido por las normas vigentes y aplicables, salvo la interpretación de una lectura muy rápida del estatuto que haya generado alguina confusión. Por otro lado, no significa que no se pueda hacer en tanto y en cuanto el secretariado saliente acuerde un adelanto por una razón muy especial que nosotros no la tenemos de manera que hay que trabajar la ansiedad de algunos compañeros y tener mucha prudencia con este tema", lanzó en diálogo con Tiempo de San Juan.

No obstante, Lucero considera que oportunamente sí felicitó a los contrincantes. "Yo los saludé antes de que se terminara el recuento de votos, lo hice en directo por la radio desde la sede UDAP. Lo primero que reconocí fue el triunfo de ellos y las felicitaciones a todos los compañeros". Agregó que "me he puesto a disposición de ellos para la entrega como corresponde, bajo a autoridades que puedan dar vista legal a toda la información, a la documentación, todo. He sido muy respetuoso con las elecciones y con el triunfo, me parece que he sido uno que ha inducido a este tema de la elección con más de una lista. Soy un fanático de la democracia y de las normas, de manera que sigo felicitándolos públicamente en cada medio en el que tomo intervención que son muchos por día".

Bendita representatividad

La representatividad es lo que viene en juego en UDAP mucho antes de estas elecciones, podría decirse que desde que vio la luz el movimiento de Docentes Autoconvocados en mayo de 2022. Y a Lucero se lo achacaron los maestros una y otra vez. Ahora él tomó la posta y relativizó la legitimidad de la Lista Verde.

"Es un amplio triunfo, aun cuando reconozco que el porcentaje deja bien en claro que tiene un gran déficit con la totalidad de nuestros afiliados, porque si nosotros decimos que se ganó con más del 40 % y le restás un porcentaje de la lista Celeste, hay más de un 60 % de docentes que no te votaron y no te acompañaron y que pone, no en duda, pero sí en una 'legitimidad observada' (a la Lista Verde). Esto es una mirada estadística, sin dejar de reconocer que el discurso fue amplio y que en nombre de todos los compañeros de la Agrupación Celeste felicitamos permanentemente a nuestros compañeros", les espetó a sus adversarios el secretario general.

Desde el sector de Quiroga no quisieron responderle a Lucero. Fueron varias las consultas de este medio que no fueron respondidas por los referentes de la Lista Verde.

No es una tarea fácil la de manejar UDAP, resquebrajado y con un capital de afiliados diezmado. Se calcula que son unos 4.900 los docentes que quedaron afiliados, cuando en épocas buenas fueron más de 8.000.

IMG_20230413_082437.jpg

Lucero le echó la culpa de su derrota un poco a la pandemia y un poco a la sequía. "No tenemos ningún problema con ellos, nos conocemos, al contrario, esperemos que puedan lograr los objetivos en un futuro muy cercano, que puedan de alguna manera revertir todas las situaciones que puedan quedar. Sabemos que hemos trabajado mucho, se puede ver, tocar, dentro de un escenario muy hostil, muy difícil. Sólo 4 años, con un quebranto generalizado en la institución, además con la imposibilidad de operar en instituciones bancarias, sin poder sacar un préstamo, sin poder trabajar con cheques, con una economía que golpea desde hace muchos años haciendo mella en el salario de los trabajadores, por efecto de la inflación. Tuve dos años de pandemia que me cerró entre otros nuestro camping, no me generó las posibilidades por las normas que se pusieron en vigencia a partir de marzo de 2020 a 6 meses de asumir nosotros, no pudimos hacer plenarios, congresos, asistir a las instituciones educativas por no pertenecer a las burbujas de las escuelas. Fueron dos años muy duros, en un conexto que afectó al mundo entero y UDAP no estuvo exenta. Además de la sequía que afectó muchos campings, hacer un pozo nos demandó tiempo y mucha inversión, todo generando los perjuicios lógicos de un espacio que socialmente nos brinda a nosotros al menos para poder mantener los gastos que demanda, no se pudo hacer una autogestión porque no teníamos ingresos. Un montón de situaciones muy difíciles", enumeró el jachallero.

¿Cogobierno?

¿Qué será de la vida de Lucero después del 11 de junio? El gremialista recordó que seguirá estando: "Voy a estar participando permanentemente en el ámbito provincial y nacional", advirtió.

lucero.jpg Luis Lucero llevaba más de una década como líder de UDAP en San Juan.

"Yo integro la Junta Ejecutiva de CTERA que conduce a la Confederación en el ámbito nacional, el año pasado ganamos por 4 años. Las juntas ejecutivas integran una especie de secretariado en la sede de CABA, y de ahí se generan políticas educativas, paritarias nacionales, resolución de conflictos en provincias, se trabaja en una infinidad de temas importantes como presupuesto, infraestructura, jubilados, se trabaja en política educativa a partir de distintas escuelas que tiene la Confederación, género, diversidades, Marina Vilte, etcétera", informó.

Además, en el ámbito provincial, Lucero es congresal a CTERA, "con lo que voy a ser partícipe de los futuros plenarios, una vez que asuman ellos, como congresal, con una participación permanente y en un nutrido grupo de docentes que lógicamente somos parte del órgano máximo por sobre el secretariado de UDAP", aseguró.

Un hecho seguro es que para la revisión de salarios en la paritaria docente provincial, que se prevé para julio, se estrenará en la negociación Quiroga, abriendo amplias especulaciones sobre cómo funcionará como nexo entre las pretensiones y necesidades de los maestros y el Gobierno Provincial. También será una mesa de negociación compleja desde la parte patronal porque ya para esa altura habrán pasado las elecciones provinciales que definirán quién se quedará con la gestión provincial.

Ocho compromisos

La Lista Verde ganó las elecciones con una plataforma de ocho propuestas. Tres de ellas son vinculadas a la representatividad: "recuperar la conducción del gremio y que sea representativo de la docencia sanjuanina", "realizar una campaña de sensibilización para lograr la reafiliación" y "democratizar el Plenario para que las decisiones sean siempre consultadas a las bases teniendo el pleno ejercicio de sus derechos gremiales".

Ya hubo algunos movimientos en las redes sociales, en estos pocos días desde los comicios de UDAP, en ese sentido. Habrá que ver cómo reaccionan los maestros que se venían expresando decepcionados con el órgano institucional que tienen como herramienta de negociación ante la parte oficial de sus principales demandas. Campaña de afiliación ya hay una en marcha desde un grupo cercano a los verdes.

image.png

Los cinco compromisos restantes de Quiroga y compañía con sus representados son:

-Formar un equipo de trabajo dentro del Secretariado que sea participativo y democrático en la toma de decisiones.

-Peticionar que se garantice la aplicación del Régimen de Jubilación Especial Docente (82% móvil).

-Favorecer toda acción tendiente a lograr la organización de la Asistencia Social del trabajador de la educación y la cultura pogresivamente (farmacia, coseguro, turismo).

-Fomentar la participación activa de jubilados en actividades formativas y recreativas.

-Promover la organización de la Escuela de Delegados para todo trabajador de la Educación y la Cultura, propiciando la formación sindical.