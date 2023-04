Por qué Luis Lucero perdió la conducción del gremio UDAP

Durante 24 años las hermanas Ana María López de Herrera y Graciela López estuvieron al frente de UDAP . Luis Lucero supo ser mano derecha de Graciela, pero la relación se terminó rompiendo y hubo denuncias en la justicia por supuestas irregularidades en las cuentas del gremio. La gestión de Lucero nunca terminó de despegar: pandemia, descenso del número de afiliados y una representatividad cada vez más resquebrajada llevaron a que el jachallero no pudiera renovar por cuatro años más al frente del gremio docente.

Streaming de Tiempo Daniela Rodríguez, en Off the record: la reacción al cierre con Gioja, el Chimbas te quiero y un dardo a Chanampa

Con Graciela López las cosas no terminaron bien. Durante años, el binomio López-Lucero jugó para el mismo equipo. Llamarle a López o a Lucero después de una reunión paritaria era lo mismo: ambos eran voces autorizadas y mantenían un hilo discursivo y de accionar idéntico. Pero en el 2019, Lucero no fue bendecido por Graciela para buscar la conducción del sindicato. La relación terminó de romperse tras una serie de denuncias mediáticas de irregularidades en el manejo de la farmacia y en el 2021, ya no había punto de retorno.