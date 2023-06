UDAP: cambio de mando sin calma

"Lamentablemente no se vivieron momentos propios de un proceso democrático donde fundamentalmente se optó por lo mediático antes de acudir a las fuentes y la verdad. Esto de ir por los medios dañando y lastimando a la institución y a tantos compañeros que estarán cumpliendo 50 años en el gremio, que hacen al reconocimiento de UDAP como un faro, el amor por el trabajo docente", dijo el secretario general de UDAP, Luis Lucero este viernes, criticando a los que vienen, en la antesala del cambio de mando histórico del emblemático sindicato de los docentes de San Juan.

IMG_20230413_082803.jpg

Tras las imputaciones públicas que lanzó la electa secretaria general contra el saliente de que no era recibida para la transición, este viernes se pactó la primera reunión de las secretarías y Lucero con Quiroga vienen de tener un encuentro cara a cara la semana pasada. "Fue Patricia con parte del secretariado y los recibió Lucero con su secretariado. Fue una reunión mas bien informal donde se expuso su forma de trabajar. La de este viernes es más formal. Se entregan los inventarios de cada secretaría", informó el secretario adjunto electo, Damián Ocampo. No obstante el encuentro logrado, la calma no llega.

"Hubo situaciones muy dolorosas para nosotros, como la denuncia que se hizo en la fiscalía sobre padrones, imputando a la Junta Electoral, poniendo el nombre de nuestros compañeros y al abogado, que luego fue desestimada y se restituyó la documentación secuestrada. Me duele porque se trata de un allanamiento, hemos entregado cada minuto dentro de la institución para hacerla mejor, para seguir adelante. Para desprestigiar a nuestros compañeros. Hay una historia muy fuerte cargada en las espaldas de esta institución", lanzó Lucero este viernes en diálogo con radio AM1020.

Fue un largo camino hacia los comicios, con denuncias cruzadas y un clima tenso, que sigue hasta ahora. Sobre todo porque los de la Lista Verde tuvieron que ir hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación para poder presentarse, ya que el Tribunal Electoral de UDAP les impugnó la inscripción argumentando, entre otras razones, que los de Quiroga llevaban firmas falsas en los papeles. Luego de una reñida campaña, donde Quiroga invocó intereses de los Docentes Autoconvocados que en esos momentos estaban en las calles por reclamos salariales, se dio una votación clave por la que Lucero quedó desplazado.

udap Patricia Quiroga, el 13 de abril, festejando el triunfo de la Lista Verde en UDAP.

Antes de la denuncia que hizo Quiroga contra Lucero por una supuesta irregularidad en las mesas para votar en Jáchal. Lucero ya la había denunciado penalmente a ella y su equipo, por "firmas falsas". Fue el 30 de mayo y contra las referentes de la Lista Verde Silvia Peletier y Carolina Quiroga. Tras ganar, en declaraciones mediáticas la entrante sindicalista habló de deudas millonarias que dejaba la gestión de la Celeste.

"Sería muy soberbio decir que todo lo que hicimos fue bueno. Si volviera a nacer corregiría algunos errores porque cuando se hace es más fácil equivocarse que no haciendo nada. ", reflexionó Lucero este viernes.

"Uno ha ido aprendiendo en estas instancias. Nosotros ingresamos en una etapa muy hostil con desaciertos legales, se había perdido confianza, las relaciones eran confusas, había un decaimiento del mandato, un desgaste. Recibimos una institución herida y necesitaba un reordenamiento. Haciendo cada uno lo que le corresponde nos reunimos y nos pusimos a trabajar, había deudas y eran menos los ingresos que lo que egresaba, con los inmuebles, una farmacia quebrada...", justificó sobre su administración.

Luis-Lucero-UDAPPP.webp

"Más allá de la situación económica hemos podido concretar muchos objetivos y eso está a la vista, llegar a tener los mejores salarios del país", destacó el secretario general de UDAP. Y prometió que "nos sumamos al trabajo de esta nueva gestión, somos defensores de nuestra democracia, resistimos y nunca entregamos nuestras banderas. La Celeste no es Luis Lucero, somos muchos".

Lucero dijo que él seguirá en el gremio, porque integra la Junta Ejecutiva de CTERA y es congresal de UDAP por lo que participará en los plenarios ordinarios y extraordinarios durante la gestión de la Lista Verde.