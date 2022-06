Trincado: "Me pesa que los docentes no estén frente al aula"

-Es un sentimiento de pesadumbre. He sido docente 44 años y uno mira fundamentalmente el bienestar del alumno que tiene en frente,uno tiene una influencia muy fuerte. Me pesa también que los docentes no estén frente al aula y que no entiendan que el Gobierno hizo un esfuerzo muy importante y muy responsable. Porque sería fácil decir que accedemos a todo lo que piden pero seria irresponsable, porque después cómo se paga. El incremento que se ha otorgado es muy importante, son 70 mil pesos de bolsillo, el neto, hablando de un cargo testigo, por eso nos duele.

-Para usted, aun después de este acuerdo, ¿un docente en San Juan gana lo que merece?

-Después de este arreglo, ese docente está en un turno de 4 horas de trabajo, puede tener más horas, puede tener otro cargo, es lo propio de cada docente, nadie está solo en una escuela unas horas. Ningún trabajador del estado y otros y sobre todo la consideración de pensar que se entiende que los salarios están deteriorados, pero también hay que entender que el Estado somos todos, y que el Estado debe tener responsabilidad frente a todos los trabajadores.

-¿Cree que los maestros no ganan lo que deberían pero que es un problema de todos?

Yo creo que hoy 70 mil pesos es una consideración muy importante en el salario de los docentes. También no se dice que la canasta que es pensando en una familia tipo, o sea de 4 personas, y considerando dos sueldos ingresos. Acá estamos hablando de un docente inicial, a lo mejor una persona de 25 o 30 años con 70 mil pesos de bolsillo trabajando de 8 a 12 todas las mañanas.

-Como hay también casos de jefas de familia, es un tema a analizar persona por persona..

-Sí, es un análisis uno a uno, ese es el tema. Y además acá no estamos hablando de la antigüedad y radio. El radio implica un incremento grande, muy importante en el 1 y 2, no solo considerando la variable distancia sino que hemos cruzado otra variable que es la concentración de alumnos que en radios 1 y 2 es donde están mas pobladas las aulas, Gran San Juan. El tema del decreto 155 del año 2011 los puntos que se establecen en este decreto tienen que ver con cómo se calcula el sueldo docente, no es que se sube el salario sino que se sube el básico al modificar los puntos, Es histórico, y hemos trabajado sobre 57 cargos que era la meta de mover mas relegados. Pero no hemos dicho que no vamos a seguir trabajando, ya tenemos fecha para la semana que viene.

-Es decir que habrá mejoras en otros cargos...

-Va a haber mas mejoras en otros cargos, ahora se han movido los relegadísimos, como los maestros celadores que trabaja 48 horas rotativas que se ha más que duplicado el sueldo, e insisto, se han modificado los puntos por el cual se calculan los salarios.

-Y la paritaria nacional va a determinar otras mejoras...

-Sí, y San Juan ha dicho que va a estar por sobre la paritaria nacional. Va a generar nuevos análisis y esta la decisión del gobernador no de ahora sino de antes de que la inflación no supere el salario. Con el porcentaje que se está dando este mes el salario está por encima de la inflación de junio. Se está dando mucho mas que la cláusula gatillo.

-El ausentismo de hoy es alto...

-Es muy alto. Un 85% en la primaria, 90% en el nivel medio y un 90% en el inicial.

-¿Se descontará el día no trabajado?

-Si hacen paro hoy se descuentan los tres días, y si no hacen paro hoy no se descuentan los de 2 y 3 de junio.

-Entonces será un descuento masivo, al menos turno mañana...

-Lamentablemente sí. Estamos esperando que los docentes entiendan lo que significa el salario que les estamos proponiendo, apelo a la responsabilidad de los docentes y que no hayan advertido la diferencia que les estamos planteando. Espero que sea comprendido esto y vuelvan a las aulas. Tenemos que asegurar el derecho a la educación y que vuelvan a las aulas.

WhatsApp Image 2022-06-04 at 1.54.49 AM.jpeg Trincado en la paritaria docente.

-El tema es cuánto se extienda este conflicto ¿ya analizan medidas más allá del descuento?

-Es muy lamentable. Hay que analizar desde lo legal qué corresponde en cada caso. Ya estamos analizando de cara a la situación, pero por el momento hablamos del descuento del día de paro, vamos a ver con asesoría legal qué corresponde.

-Podrían judicializar el reclamo docente y que la Justicia resuelva si está primero el derecho a huelga o a la educación de los alumnos?

-En este caso no es huelga porque no está convocada por los sindicatos, se agrava la situación. Esto no es una huelga convocada desde la institucionalidad. Es otro concepto, se está haciendo un análisis. Sí es un abandono de trabajo. Esto implica una serie de pasos, las sanciones son progresivas y no es de un día para el otro.

-Sí ratifica que es la última oferta de Gobierno...

-Esta es la última oferta hasta septiembre o si antes la inflación superara el acuerdo, cuando Indec indique la suba inflacionaria, al tercer día estamos convocados. Si esto no sucediera, estamos por encima de la inflación.

-¿Qué cree que pasa para que los docentes sigan en la calle? ¿No se comunicó bien la oferta?

-No sabemos por qué no se entiende la propuesta, no me gustaría hacer hipótesis. Les pedimos a los docentes que se pongan seriamente a ver cómo impacta uno a uno, es muy distinta la situación de cada uno, esto es también esperamos que hagan las cuentas y vean cómo esta impactando que esto impacta en el aguinaldo que cobran en 15 días.

-¿Sigue pensando que el reclamo es legítimo?

-El reclamo es comprensible, esto lo entendemos en una economía inflacionaria que todos los salarios están deteriorados. Pero el Gobierno debe actuar con mucha responsabilidad y que se pueda pagar el aumento.

-¿Tiene miedo de que las medidas de fuerza se profundicen?

-Espero que no y apelo a la responsabilidad docente, de todos los que hemos elegido a la docencia, para que recordemos que el centro de nuestra tarea está el derecho a la educación de los estudiantes.

-¿Sobre el nuevo petitorio, recibió algo y qué harán con esos pedidos nuevos?

-No hemo recibido nada todavía. No sé si el gobernador nos dirá algo, se han recibido los petitorios anteriores y se ha hecho el máximo esfuerzo. No hya mucho más por modificar.