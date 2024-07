Tres diputados nacionales expulsados del oficialismo se suman al bloque del PRO

Interna libertaria Fuertes declaraciones de Oscar Zago: "Karina Milei no es mi...

De esta manera, el PRO superaría al oficialismo en cantidad de integrantes, con 40 diputados frente a 38 del oficialismo, ampliando su radio de influencia en la Cámara de Diputados.

Zago había sido expulsado de La Libertad Avanza luego de apoyar la designación de Marcela Pagano como titular de la comisión de Juicio Político, a contramano de la voluntad del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y especialmente de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Ese escándalo propició la eyección de Zago, que fue reemplazado como presidente del bloque oficialista por el cordobés Gabriel Bornoroni, un hombre alineado a Menem y a Karina Milei.

El dirigente del MID intentó permanecer en el oficialismo a través de un interbloque, pero la idea fue vetada desde arriba y quedó afuera del esquema.

Ahora Zago, que encabeza un bloque propio junto a Eduardo Falcone y María Cecilia Ibañez busca recuperar protagonismo a través de una alianza con el PRO, en medio del enfriamiento del vínculo del partido presidido por Mauricio Macri con el Gobierno de Javier Milei.

"No estamos negociando, sino dialogando con Cristian Ritondo. Es un trabajo que yo tenía, y me había propuesto, cuando estaba en La Libertad Avanza. Mi gestión es agrandar, no achicar...abrir puertas", apuntó en una entrevista radial.

Por su parte, Ritondo sinceró ayer sus conversaciones con Zago aunque aclaró que la decisión se iba a tomar con el conjunto del bloque.

“Tenemos conversaciones con Oscar Zago y con el MID en juntar voluntades, de actuar juntos, y tal vez es una decisión que vamos a tomar. No la tomo yo personalmente, sino la toma todo nuestro bloque”, expresó.

Ritondo y Zago son dos viejos conocidos desde que compartieron bancada en la Legislatura porteña entre 2007 y 2013.

Por entonces, Zago pertenecía al bloque del PRO: recién en 2021 se afilió al MID y se transformó en un alfil importante de Milei en la Ciudad.

“Con Oscar nos conocemos hace mucho. Él fue miembro del bloque del PRO cuando me tocó a mí presidir la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Coincidimos mucho en las miradas. Es una de las posibilidades que nos haría agrandar a nosotros dentro del Congreso”, destacó Ritondo.