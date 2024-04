Oscar Zago deja el bloque de La Libertad Avanza, pero jura que es un "soldado del presidente"

Antes del cierre de la misiva, invitó a sus pares de La Libertad Avanza y de otros partidos aliados a conformar un interbloque. Allí mencionó a los espacios Demócrata, Fe, Unite, Unión Celeste y Blanco, Tercera Posición, Ahora Patria, Fuerza Republicana, Republicanos Unidos, Activar, Unión Mendocina, NOS, Renovador Federal, Acción por una Democracia Nueva, Ciudadanos por Chubut, Arriba Neuquén, Avanza Libertad y Libertario. Lo hizo extensivo a todas las "fuerzas políticas que acompañen el proyecto del Presidente de la Nación".

En un gesto de alineamiento y sin condiciones, expresó: "Como muestra de nuestro compromiso y voluntad de favorecer la unidad del interbloque, informamos a usted que los diputados firmantes renunciamos a la pretensión de presidir el interbloque referido". Lo que Zago pretendía era una convivencia como la que tiene el PRO, donde distintas tribus amarillas conviven pese a sus diferencias. La diferencia es que ese no es un interbloque sino un bloque en el que las distintas líneas están bajo el liderazgo de Cristian Ritondo.

Pero el deseo de Zago no es el de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y la persona más influyente sobre su hermano Javier. "El Jefe" no autorizó la creación de un interbloque para no blanquear una interna que pueda crecer con el tiempo y socavar la autoridad de la actual cabeza del bloque, Gabriel Bornoroni.

"La posición que prevalece es que si se van, se van", resumió con contundencia una voz autorizada de la bancada a este medio para graficar el espíritu que reina en la mesa chica del gobierno nacional. La determinación de no convertirse en un interbloque fue una de las razones que frenaron hasta acá la fusión con el PRO. De hecho, cuando José Luis Espert y Álvaro Martínez decidieron sumarse a LLA lo hicieron dejando sus bloques, Avanza Libertad y La Unión Mendocina respectivamente.

Zago llegó a esta decisión luego de desautorizar a Menem e impulsar la designación de la diputada Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político. La votación quedó invalidada y horas después en una reunión de bloque se definió que el cordobés Bornoroni sea quien encabece a los libertarios. En la votación recibió 36 a favor y una abstención, la de Rocío Bonacci.

Pese a que ya no es más presidente del bloque de LLA y ya puso en funciones su nueva bancada, Zago todavía no dejó el despacho que ocupa por su anterior cargo y que ahora debe pasar a manos de Bornoroni. Desde la oficina de Menem se contactaron con el porteño para iniciar la mudanza, pero todavía la misma no se inició y hay quienes dicen que está "atrincherado". Reglamentariamente, un jefe saliente entrega la oficina al entrante sin demasiada dilación. "Una cuestión de códigos, que se la tengan que pedir es raro", deslizó un libertario.

En su primera entrevista como presidente de la bancada oficialista, Bornoroni expresó que su primer objetivo iba a ser trabajar por mantener la unidad del bloque. "Creo que voy a tener resultados positivos", expresó en diálogo con Canal 12 en el que también buscó bajarle el tono a las "turbulencias" que quedaron expuestas esta semana pese a que ya venían desde el inicio de la gestión. Su primera tarea se frustró a las pocas horas.

Ahora, deberá acompañar las negociaciones que lideran el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, para que esta vez la Ley Bases reciba media sanción no solo en general sino también en particular. Por lo que expresan los opositores "dialoguistas" esta vez Milei podrá tener su primer éxito legislativo.