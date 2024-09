Tras el caso De la Fuente, el orreguismo apura la reforma del mecanismo para elegir jueces en San Juan

Tema sensible

Tema sensible Los diez puntos que se conocen hasta ahora de la "reforma judicial" que quiere el orreguismo

El orreguismo anunció a principios de este año que aspira a terminar de pulir "lo antes posible", el proyecto para cambiar la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, e incluso aprobarlo. Esto se viene demorando y se previsualiza que llevará un tiempo considerable de análisis en las comisiones con lo que esta última meta se complica. No obstante, en la antesala a la primera designación de integrantes del Poder Judicial que se dio por fin este jueves en la Cámara de Diputados de San Juan , de 21 cargos, Martín se mostró apurado.

"En la normativa en algún punto tienen crisis porque es imposible, suceden cosas en el camino, como esta que sucedió", dijo Martin sobre el caso de De la Fuente, que puso a los diputados en una situación incómoda al tener que decidir qué hacer con el candidato a un cargo judicial. Al final lo citaron como a cualquier otro ternado y él apareció con custodia penitenciaria, en medio de un operativo hermético en la Legislatura, por el cual incluso logró evadir las fotos de la prensa.

Ahora el vicegobernador, que preside la Cámara de Diputados, evaluó que es necesaria la reforma del proceso en varios aspectos. "No solamente eso (dijo por el caso del abogado ternado que cayó detenido luego), no está previsto en caso de renuncia de un ternado, en caso de fallecimiento de un ternado o alguna imposibilidad, si se enfermó, no está previsto en la ley. Por lo tanto, hay que estudiar la posibilidad de modificarla o de hacer algún agregado", analizó en diálogo con Canal 13 San Juan, horas antes de darse la sesión con los nombramientos.

Recordó que "en este caso, realmente se tomó la entrevista del Consejo de la Magistratura, se lo designó el doctor De la Fuente dentro de la terna, posteriormente sucede el hecho por el cual él está procesado y privado de su libertad. Y teníamos varias opciones Optamos por la más criteriosa. Nuestra Constitución dice que hasta que no haya una sentencia firme y definitiva, todo el mundo se presume inocente. Por lo tanto, si nosotros lo excluíamos al doctor De la Fuente, no le dábamos ese derecho, el día de mañana podría ser absuelto, por ejemplo, es una posibilidad. Y si no le hubiésemos dado esa oportunidad, el día de mañana podría haber iniciado algún tipo de reclamo por daños y perjuicios, algún tipo de reclamo contra el Estado, contra los funcionarios que determinaron esa decisión. Y por eso es que optamos por que sea entrevistado con los mismos derechos que el resto de los ternados".

Los diez puntos que se conocen de la reforma judicial

En el orreguismo vienen hace meses diciendo que quieren reformar con premura la ley para darle transparencia a estas designaciones y escaparle a los amiguismos. Según contaron oportunamente Martín y fuentes del oficialismo a Tiempo de San Juan, las siguientes son algunas de las ideas que se barajan o que estuvieron en consideración para el armado del proyecto de reforma judicial que se hace esperar.

Primero, el proyecto se trabaja en la Cámara de Diputados de San Juan y se prevé que sea una iniciativa del Interbloque y no del Ejecutivo. A la cabeza de la redacción está el presidente de la bancada Producción y Trabajo, Juan Córdoba, junto al resto de los legisladores oficialistas a la par que recibe pareceres de Casa de Gobierno mediante Asesoría Letrada de Gobierno. "Lo consultamos, por supuesto, siempre se consulta, pero la iniciativa del proyecto va a ser desde acá", destacó el presidente de la Cámara de Diputados de San Juan.

Segundo, al orreguismo le gusta el método de selección de jueces que fue planteado hace más de una década y que quedó suspendo durante la gestión giojista, una ley que hace el proceso más complejo. Pero no se piensa reflotarlo automáticamente sino sumarle matices. "Hay diversas ideas", dijo Martín. Y agregó: "creemos que algunas cosas se pueden mejorar de esa ley".

Tercero, de este mecanismo suspendido en 2005 lo que más agrada es sumarle evaluadores al concurso. El Consejo de la Magistratura se integra con un representante de cada uno de los tres poderes más dos del Foro de Abogados. El sistema que nunca se aplicó suma al jurado especialistas provenientes de las dos universidades que es una idea que no disgusta y estaría en estudio.

Cuarto, se busca que cada postulante sea evaluado no solo mediante una simple entrevista y el currículum como es ahora. "Nosotros queremos que lo que exige la Constitución, que es un concurso de antecedentes, y oposición, realmente se haga un concurso de antecedentes y oposición como corresponde, y que así podamos mejorar la designación de las personas que van a ocupar esos cargos", precisó el Vicegobernador.

Esto hace hincapié en insertar un examen de oposición. Es decir, que a veces no basta con observar lo consignado en el currículum como son cursos, estudios, títulos y años de experiencia laboral. Se requiere aplicar algún ejercicio que permita conocer cuestiones del pensamiento, actitud, valores, habilidades y destrezas para resolver problemas relacionados con el cargo en juego. Para eso son los exámenes de oposición, que suelen ser casos prácticos judiciales a resolver, lo que también se analiza para incorporar en el proyecto de ley del orreguismo.

Quinto, los oficialistas están analizando los procesos de selección de jueces que se usan en otras provincias e incluso los que se dan para cubrir cargos en la Justicia Federal que maneja el Consejo de la Magistratura de la Nación. En este último caso, la selección comprende una prueba de oposición escrita, la evaluación de antecedentes, la entrevista personal y la prueba de oposición (que consiste en el planteo de uno o más casos, reales o imaginarios, para que el concursante proyecte una resolución o sentencia, como debería hacerlo estando en ejercicio del cargo para el que se postula).

Sexto, como el orreguismo no tiene mayoría propia en la Legislatura, una vez definido el proyecto para aprobarlo se debe buscar apoyo entre aliados o en el bloque PJ, pero no será hasta tener absolutamente terminado el documento que se darán estas charlas. Los aportes se espera que surjan dentro de las comisiones en la Legislatura local. "En realidad estamos primero generando el proyecto para poder luego dialogar respecto al proyecto que tenemos", destacó el Vicegobernador meses atrás.

Séptimo, sobre los plazos para implementar esta reforma judicial, no hay uno definido pero este tema viene desde el año pasado, cuando Martín empezó a quejarse abiertamente del sistema incluso antes de ser su frente electo Gobierno. Y desde junio se aceleraron las discusiones de que hay que darle más envión al tema, a la luz de que se están dando designaciones en el interín con el método que se presta a los acomodos, según la óptica oficial. "No tenemos un plazo establecido, pero lo antes posible", afirmó el Vicegobernador en ese entonces. Este jueves, por ejemplo, se designan 21 apetecibles cargos, desde jueces a fiscales.

Octavo, evalúan cómo juega el contexto electoral. La expectativa era que la reforma se aprobara este mismo año, pero surgen dudas sobre si habrá tiempo suficiente de discutir y consensuar dentro y fuera de la Legislatura tremendos cambios. No obstante, la meta es al menos dejar presentado el proyecto este año, sabiendo que si queda pendiente para el 2025, la discusión puede llegar a complicarse porque es año de elecciones legislativas.

Noveno, suponiendo que se apruebe esta reforma, el orreguismo considera que habrá menos interesados en anotarse para los cargos vacantes. "El día que este proyecto resulte y podamos generar algo que sea realmente bueno, también entendemos que se van a tener que inscribir menos personas. Porque al ser más exigente, ya los inscriptos no van a ser tantos", apuntó Martín meses atrás. ¿Es decir, que hoy, sin tantas exigencias, se presenta cualquiera? "Bueno, no sé si cualquiera, todo aquel que tiene ganas. Pero cuando es un concurso de antecedentes, si se presentan los mejores, en esa situación hay otro con menos antecedentes que no tiene posibilidades", observó.

Décimo, a la par de la reforma judicial el orreguismo impulsa una reforma política, lo que entra en juego a la hora de buscar consensos en el recinto. Una pata es la electoral que tiene como eje eliminar el sistema de lemas para la elección de cargos provinciales y municipales, buscando un nuevo sistema. También se habla de terminar con la doble reelección y dejar que gobernador y vice puedan serlo solo por dos mandatos consecutivos, pero para eso debe llamarse a un plebiscito lo que presenta gran complejidad.