El fiscal general de la Corte opinó sobre la reforma judicial que quiere llevar adelante Orrego

El fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani , dio su opinión al respecto. "Yo creo que sí o sí hay que cambiar el sistema de elección de jueces pero, sobre todo, hay que cumplir con la Constitución", dijo y agregó: "La Constitución dice concurso de antecedentes y oposición. No sé por qué capricho se ha querido siempre interpretar que oposición es una entrevista donde claramente no hay una compulsa de conocimientos jurídicos", manifestó el funcionario judicial.

Es justamente uno de los puntos que más debate ha generado entre los legisladores y que tratará de cambiar el bloque de Juntos por el Cambio.

En la actualidad, para elegir jueces o fiscales, se origina cuando desde la Corte de Justicia cuando comunica que se produjo una vacante. Entonces se dispara el procedimiento que implica que el Consejo de la Magistratura -integrado por un miembro de cada poder y dos representantes del Foro de Abogados- toma una entrevista y arma una terna por cada cargo, la que va a Legislatura. Allí, la comisión de Justicia y Seguridad vuelve a tomar entrevistas a los ternados y elige uno. El nombre va a votación en el recinto, y se impone con mayoría simple el elegido o la elegida. Como se ve, es un proceso eminentemente político, y se presta para amiguismos.

Desde Juntos por el Cambio, apuntan a que los candidatos tengan que rendir un examen y que quienes los elijan fundamenten su voto. Quieren incorporar a este proceso a alguna instituciones como las universidades que conocen sobre el tema y podrían elaborar buenos exámenes.

Sobre este punto en particular, Quattropani mostró reticencia. "Creo que debe haber un concurso de antecedentes y oposición con valoradores, con un orden de mérito no vinculante a la Cámara. El examen lo debe tomar el Consejo de la Magistratura y ser asistido por catedráticos. Pero, yo no estoy de acuerdo con la participación institucional de las universidades, o del Colegio de Abogados, al Colegio de Magistrados, ni al Colegio de Fiscales. Para eso existe el Consejo de la Magistratura", remarcó al fiscal General.