Terminal de Ómnibus de San Juan: las pistas sobre cómo será la remodelación

La Terminal de Ómnibus de San Juan se inauguró en 1973 y no había tenido cambios hasta noviembre de 2019.

La estética y funcionalidad de la Terminal de Ómnibus de San Juan ha sido tema de muchos gobiernos. La gestión anterior anunció que iba a trasladarla y gestionó fondos nacionales pero ese proyecto quedó en stand by cuando llegaron Javier Milei, que no quiere financiar obra pública, y Marcelo Orrego, que ahora develó que se renovará la estación de colectivos este año, con fondos provinciales, y que no se cambiará de ubicación.