Tadeo Berenguer habló sobre la denuncia que sacude a la UNSJ por irregularidades

Berenguer informó que, a partir de los documentos hallados, "se determinará si es pertinente o no un sumario administrativo". "En estos momentos no podemos pasar por encima de esas instancias que están regladas en toda la universidad", explicó.

El rector señaló que la denuncia involucra a menores de edad. Sin embargo, lejos de instalar la sospecha sobre posibles irregularidades en el proceso administrativo, dijo que la denunciante, una estudiante de Geología de la casa de estudios, "no sabe que pactos internacionales y legislación nacional preservan a los menores" y añadió: "Es muy delicado el daño que pueden causar estas denuncias".

Además, Berenguer cuestionó la legitimidad de la denuncia: "Creo que el hecho y la profundidad con que se ha hecho y en el ámbito donde se ha difundido antes de que nosotros podamos determinar la veracidad de las denuncias es un daño muy profundo que se hace a las personas, a menores de edad y a las instituciones".

No obstante, en un principio, el principal candidato al Rectorado, el opositor consejero superior Jorge Cocinero Raed, advirtió sobre la existencia de la denuncia e intentó leer el contenido para que el cuerpo tome conocimiento, pero no hubo acompañamiento del oficialismo. Fuentes cercanas al arquitecto señalaron que la Justicia Federal podría tomar cartas en el asunto, pues se trata de delitos penales y no es necesario que la universidad agote las vías administrativas.