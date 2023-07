Suspendieron la compra de 300 cámaras de seguridad en San Juan

La transición entre Sergio Uñac y Marcelo Orrego ya tiene impacto en otra área sensible del Gobierno Provincial. Se trata de seguridad, en la que se acaba de suspender la compra e instalación de 300 nuevas cámaras para monitorear las calles de San Juan, medida que fue tomada porque es costosa y el uñaquismo considera que es un gasto que debe analizar la gestión entrante. Además, no se avanzará con la construcción de la nueva sede de la Central de Policía.

Quien confirmó la decisión es el secretario de Seguridad provincial, Carlos Munisaga. "Hay equipamiento para entregar, para poner a disposición de la Policía, movilidades. Después algunas cuestiones que se ponen en stand by por ejemplo la instalación de nuevas cámaras, son inversiones importantísimas que prudentemente hemos decidido no llevarlas adelante para que sea una decisión del próximo gobierno. El sistema de videovigilancia es un sistema bien fortalecido en el país, reconocido por su tecnología y equipamiento . Será función del próximo gobierno seguir invirtiendo allí y darle volumen para que sea complementario a la acción policial. Se iba a comprar e instalar 300 cámaras más. No vamos a llevar adelante esa inversión. Es un importante número de recurso financiero, de millones de pesos, deben evaluarlo ellos", aseguró el funcionario en diálogo con radio AM1020.