Silencio uñaquista sobre la participación del sanjuanino en un bloque del PJ en el Senado para negociar con Milei

Tiempo consultó al exgobernador, que no respondió, e hizo una noticia propia, anclada en la data de LPO, pero ampliada con fuentes propias. El uñaquismo eligió el silencio y optó por una movida en redes sociales que organizó la encargada de prensa del senador, Sol Bustos. La colaboradora de Uñac prefirió cuestionar la información extraída del medio nacional -con la fuente citada- antes que cuestionar el disparador inicial.

La cuestión empezó con la nota de La Política Online titulada El bloque peronista en el Senado se asoma a una ruptura por la derrota en la votación del Criptogate. La publicación, firmada por el periodista Pablo Dipierri, aseguró que una facción de los senadores del peronismo está descontenta con la conducción política del bloque supervisada por Cristina Kirchner. Además del sanjuanino, figuran: la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y alguno de los senadores alineados con el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil.

Según la noticia, ese grupo de senadores estaba disconforme por la derrota en la conformación de una comisión investigadora que pusiera bajo la lupa el accionador de Javier Milei en la promoción del token $LIBRA. Esa facción entendió que hubo un error en la estrategia parlamentaria de los jefes, José Mayans y Juliana Di Tullio. Ergo, cansados de perder votaciones, evaluaron la posiblidad de abrir un subbloque peronista que dialogue con los representantes del Presidente en la Cámara alta.

¿Uñac evalúa negociar con Milei en el Senado? Tiempo consultó directamente a Uñac si la información es real, pero el senador -fiel a su estilo- no respondió. Sin embargo, fuentes del entorno del exgobernador afirmaron que hubo charlas en ese sentido. "Me hizo un comentario cuando estuve con él", dijo un dirigente. Otro, que también orbita el sistema uñaquista, expresó: "Para firmar el pliego de Lijo, algo hubo" y "con Ficha Limpia y la suspensión de las PASO votó al contrario del kirchnerismo".

Hubo dos reacciones inmediatas a la posibilidad de que Uñac negocie con los senadores de La Libertad Avanza. En el interior del uñaquismo primó el rechazo. "En San Juan debemos estar híper activos contra la barbarie de Milei", expresó un operador. En tanto, en el sector del tres veces gobernador José Luis Gioja hay cierta resignación. "Con la falta de conducción que hay, cualquier cosa puede pasar", dijeron. Es más, aseguraron que no les resultaría "descabellada" la jugada de Uñac con el sector de gobernadores justicialistas que mantienen diálogo con el Gobierno nacional: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

El silencio de Uñac persistió después de la nota de Tiempo. No hubo tweet ni publicación en Instagram ni pedido de derecho a réplica. En ningún momento, el senador desmintió la información de La Política Online. Tampoco desmintió públicamente la nota de este diario. No obstante, sí hubo una movida a cargo de la agente de prensa del exgobernador, la exdirectora de Comunicación del Gobierno de San Juan, Sol Bustos. La colaboradora de confianza de Uñac confeccionó y difundió una imagen que calificaba de "fake news" la noticia de Tiempo. Es decir, por un lado, el senador calló, pero por otro Bustos orquestó una campaña de desprestigio.

image.png

Bustos envió la imagen con la nota de este diario a los grupos de WhatsApp con los presidentes de las Juntas Departamentales de la provincia. No tuvo el efecto esperado. Una de las pocas que reenvió el contenido fue la presidenta de la Junta de Desamparados, la concejal Beatriz Muñoz. Sea como sea, la campaña no tuvo el efecto esperado. Ni siquiera hubo repercusión en los grupos más convocantes y de debate permanente. Mientras tanto, Uñac no desmintió la información sobre un posible bloque que abra un canal de diálogo con Milei.

Si Uñac negociara con el Presidente sería realmente sorpresivo. El sanjuanino, hasta ahora, se comportó de manera orgánica y funcional al kirchnerismo. Justamente, hizo lo contrario a los senadores peronistas con los que puede conformar el nuevo bloque. El exgobernador mantuvo un posicionamiento de cercanía a Cristina Kirchner. Principalmente a través del senador Eduardo Wado De Pedro. El exministro del Interior fue el artífice de la postulación de la sanjuanina Celeste Giménez al Senado. Uñac y el camporista cerraron el acuerdo. Luego la mujer ingresó a la Cámara alta.

Desde ese momento, Uñac sostiene un vínculo con La Cámpora. Incluso sonó como candidato a presidente del Partido Justicialista nacional con el acompañamiento de la catamarqueña Lucía Corpacci. La fórmula, que en un principio estaba bendecida por Cristina, no caminó. La expresidenta de la Nación tomó la batuta y quedó como timonel de la estructura peronista. El senador acompañó la lista y figura como consejero nacional del PJ. Participó de la reunión más reciente en la sede histórica de calle Matheu.

De todos modos, existe una relación tras bambalinas entre Uñac y Milei. Es generosa y no es nueva. El representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, mantiene desde hace tiempo relaciones cordiales. Incluso, entre los asesores del senador sanjuanino por La Libertad Avanza, Bruno Olivera, figura una dirigente allegada al exgobernador como asesora en la máxima categoría.