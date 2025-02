¿Uñac evalúa negociar con Milei en el Senado? El peronismo sanjuanino, entre el rechazo y la resignación

¿Uñac evalúa negociar con Milei en el Senado? Tiempo consultó directamente a Uñac si la información es real, pero el senador -fiel a su estilo- no respondió. Sin embargo, fuentes del entorno del exgobernador afirmaron que hubo charlas en ese sentido. "Me hizo un comentario cuando estuve con él", dijo. Otro dirigente, que orbita el sistema uñaquista, expresó: "Para firmar el pliego de Lijo, algo hubo" y "con Ficha Limpia y la suspensión de las PASO votó al contrario del kirchnerismo".

Hubo dos reacciones inmediatas a la posibilidad de que Uñac negocie con los senadores de La Libertad Avanza. En el interior del uñaquismo primó el rechazo. "En San Juan debemos estar híper activos contra la barbarie de Milei", expresó un operador. En tanto, en el sector del tres veces gobernador José Luis Gioja hay cierta resignación. "Con la falta de conducción que hay, cualquier cosa puede pasar", dijeron. Es más, aseguraron que no les resultaría "descabellada" la jugada de Uñac con el sector de gobernadores justicialistas que mantienen diálogo con el Gobierno nacional, Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo.

En cualquier caso, en San Juan no hubo sorpresas. Sólo la militancia quedó descolocada ante la eventual movida del exgobernador. Por otro lado, en Buenos Aires, los descontentos con los jefes del interbloque, José Mayans y Juliana Di Tullio, todavía no pasan el trago amargo del rechazo a la Comisión Investigadora por el caso $LIBRA. Sólo necesitaban 48 votos para dar cauce a la creación de la comisión, pero no pudieron cosechar la suficiente cantidad de aliados. Faltó un solo voto.

Durante el 2024, Uñac pasó por un proceso de kirchnerización que ahora, de confirmarse los rumores, quedaría anulado. El sanjuanino no sólo abrió las puertas del Partido Justicialista local a La Cámpora, sino que jugó en tándem con el exministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. Uñac incluso sonó como presidente del PJ nacional, en compañía de la catamarqueña Lucía Corpacci, bajo la bendición de Cristina. No se dio porque la expresidenta de la Nación tomó la batuta. Pero existió la alternativa.