Sergio Uñac criticó a la Policía de Rodríguez Larreta por el acto de CFK

"Primero, rechazar la actitud que ha tenido la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, hemos visto que no solamente se cuidaba el orden sino que se atentaba contra quienes estaban en las inmediaciones y eso no se ve en el resto de las provincias argentinas. Teniendo en cuenta además que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es una intendencia así que el intendente (Horacio Rodríguez Larreta), cometió un error tangible", dijo este lunes Sergio Uñac sobre los hechos que se dieron en alrededores de la casa de Cristina Kirchner este fin de semana, en ocasión de la movilización de la militancia y dirigentes en defensa de la Vicepresidenta.

Además, Uñac criticó al fiscal de la causa Vialidad contra Cristina Kirchner Diego Luciani, "me parece que el fiscal debería haber aportado mayores pruebas", a la par que aclaró "pero yo soy muy respetuoso de lo que expresan los distintos poderes en la República Argentina".

Sobre la Ley de Lemas: "vamos a ser respetuosos"

El gobernador también se refirió a la reforma del sistema electoral provincial que está siendo cuestionada por la oposición, sobre todo en el punto del regreso del sistema de lemas. "Me parece muy bien que se debata en las distintas comisiones que tiene la Cámara de Diputados y que puedan opinar los diputados. Vamos a ser absolutamente respetuosos", aseguró.

Acotó, reiterando las razones del oficialismo para el cambio, que "ya dijimos que creemos que votar dos veces no es necesario. Las Primarias Abiertas cumplieron su ciclo, no molestar dos veces al ciudadano sanjuanino con escenarios idénticos porque nosotros hemos llegado a un registro de los últimos tiempos, los hemos analizado y desde que se aplicó PASO solo una vez un partido no alcanzó el piso, en el 95% de las elecciones no han variado las PASO de las generales. Por eso no vemos necesario votar dos veces.

Además, vio con buenos ojos que haya otras provincias en el mismo camino de eliminar las PASO: "Tengo conocimiento de que Salta y Catamarca también eliminan las PASO, me parece que todos vamos evolucionando respecto a esto. Las primarias ya cumplieron una etapa en la democracia argentina, lo que ha determinado que busquemos nuevos sistemas que amplíen la participación que es lo que se intenta lograr en Diputados".

Massa y los recortes

Uñac también analizó el impacto de las medidas de Sergio Massa como ministro de Economía nacional: "Entiendo que lo que está haciendo Massa es redistribuir partidas, todos los ministerios en general respecto de las partidas asignadas en el presupuesto anterior, tienen un porcentaje que no se alcanza a ejecutar, o por retraso de las obras o porque no tuvo lo administrativo la agilidad que tenía que tener. Nosotros no estamos notificados sobre la paralización de ninguna obra hasta el momento y estamos muy atentos. Efectivamente estos recortes en San Juan en principio no afectarían en nada".

Vacante de juez federal

Un tema no menor es que es se está por dar una vacante muy importante, con la renuncia del juez federal Miguel Ángel Gálvez, quien ya anunció su jubilación. Con este lugar que dejará libre se disparará un proceso de selección que abre gran expectativa por el espacio de poder que está en juego. En este marco, Uñac contó que se reunirá con Gálvez este martes, pero se mostró cauto en hablar de la sucesión del funcionario judicial, que es quien también tiene competencia en el tema electoral nacional.

"Creo que lo recibo mañana, va a tener una visita formal comunicándome que se le ha aceptado la renuncia y que obviamente tiene que firmar el presidente de la Nación esta renuncia. Después de que esté con él voy a comentar. Primero vamos a esperar que el juez Gálvez se retire del cargo, no sería de buen gusto estar hablando de sucesiones cuando todavía él creo que hasta fin de año va a estar en ejercicio del cargo", opinó el gobernador.